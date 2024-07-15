Традиционные блюда возвращаются в наши дома, принося уют и тепло семейных вечеров. Одним из таких блюд является кабачковая икра, которая пользуется заслуженной любовью благодаря своей простоте, питательности и отличному вкусу. В этой статье мы представляем вам подробный рецепт домашней кабачковой икры, который с легкостью можно воспроизвести в условиях вашей кухни.

Простой рецепт домашней кабачковой икры. Фото из открытых источников

Ингредиенты:

Кабачки — 1 кг

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Растительное масло — 50 мл

Соль, перец — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Уксус 9% — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Подготовка ингредиентов:

Для начала необходимо подготовить все ингредиенты. Кабачки следует хорошо вымыть, очистить от кожуры и семян, если они крупные, и нарезать небольшими кубиками. Морковь и лук также нужно очистить и мелко нашинковать. Чеснок лучше всего измельчить или пропустить через пресс.

Процесс приготовления:

В глубокой сковороде или казане разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанный лук и морковь, жарьте на среднем огне до мягкости, около 5-7 минут, периодически помешивая. Когда овощи станут мягкими, добавьте кубики кабачков. Жарьте все вместе еще около 10 минут. После того как кабачки немного размякнут, введите томатную пасту, сахар и уксус, хорошо перемешайте. Варите на медленном огне под закрытой крышкой 20-30 минут, время от времени помешивая. Если смесь кажется суховатой, можно добавить немного воды. В конце варки добавьте соль, перец и измельченный чеснок, хорошо перемешайте. Дайте икре настояться под закрытой крышкой еще около 5 минут после выключения огня.

Сервировка и хранение:

Готовую кабачковую икру можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Она отлично сочетается с черным хлебом или как гарнир к мясным блюдам. Для хранения икры упакуйте ее в стерилизованные банки и храните в холодильнике. При правильной стерилизации икра может храниться в холодильнике до нескольких месяцев.

Кабачковая икра по этому рецепту не только вкусная, но и полезная, так как содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Это блюдо будет отличным дополнением к вашему столу, удивляя гостей уникальным сочетанием простоты и изысканности вкуса.