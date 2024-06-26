Простой рецепт для уютного утра: блины на кефире

Блины на кефире — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое занимает особое место в кулинарной традиции многих стран. Этот рецепт сочетает в себе простоту приготовления и возможность экспериментировать с начинками и подачей.

Блины на кефире по старинному рецепту

Ингредиенты:

Кефир — 500 мл;

Мука пшеничная — 250-300 г;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 2 ст. ложки;

Соль — 1/2 ч. ложки;

Сода — 1/2 ч. ложки;

Растительное масло — 3 ст. ложки + для жарки.

Подготовка ингредиентов: Перед началом приготовления убедитесь, что все ингредиенты имеют комнатную температуру. Кефир лучше использовать не слишком холодным, чтобы сода реагировала должным образом.

Шаг 1: Замешивание теста В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкости. Постепенно добавляйте кефир, аккуратно перемешивая содержимое. В отдельной емкости соедините муку с содой и просейте эту смесь в жидкие ингредиенты. Тщательно перемешайте до исчезновения комочков. В конце влейте растительное масло и еще раз все хорошо перемешайте. Тесто должно получиться жидким, но достаточно густым для того, чтобы оно могло образовывать тонкий слой на сковороде.

Шаг 2: Жарка блинов Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её небольшим количеством масла. Затем, используя половник, вылейте небольшое количество теста, распределяя его по поверхности сковороды тонким слоем. Жарьте каждый блин до появления золотистой корочки, затем аккуратно переверните лопаткой и обжарьте с другой стороны. Готовые блины складывайте стопкой, покрывая чистым полотенцем, чтобы они оставались мягкими.

Шаг 3: Подача Блины на кефире можно подавать как с сладкими, так и с несладкими начинками. Отлично сочетаются с медом, сгущёнкой, ягодами или фруктами. Для любителей соленых вариантов подойдут начинки из мяса, рыбы или сыра.

Блины на кефире — это прекрасный вариант для завтрака или ужина, который не требует особых кулинарных навыков и много времени на приготовление. Этот рецепт позволит вам каждый раз наслаждаться идеально тонкими и воздушными блинами, которые будут радовать вас и ваших близких.