Просто и полезно: рецепт запеченной скумбрии с яблоками

Ароматная скумбрия, запеченная с яблоками — хороший вариант для сытного обеда или ужина. Приготовить ее просто, быстро и легко. Такое блюдо непременно порадует вас сочностью и нежнейшим вкусом. Что же потребуется для приготовления?

запеченная скумбрия (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 3 скумбрии, 1 яблоко, 1 айва, половинка лимона, 1 лук, 1 ст. л. тимьяна и приправы для рыбы, 150 мл белого вина, а также соль-перец (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите рыбу, очистите ее от внутренностей и просушите с помощью бумажного полотенца. Добавьте специй и соли. Возьмите яблоки, лимон и айву, удалите семечки и нарежьте их дольками, а лук — кольцами.

На фольге для запекания в центр выложите лук, тимьян, а сверху положите скумбрию. Нафаршируйте ее яблоками и айвой, а также добавьте лимонные дольки. Сформируйте из фольги лодочку и положите блюдо на противень. Туда добавьте 50 мл белого вина и закройте лодочку краями фольги. Отправьте рыбу в духовку на полчаса и запекайте при 200 градусах. Потом снимите фольгу и запекайте еще минут 5.

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