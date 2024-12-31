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Праздничные коктейли для Нового года: удивите гостей новыми вкусами

Во время подготовки к новогоднему празднику особое внимание уделяется меню, но напитки также играют важную роль в создании праздничной атмосферы.

сегодня, 16:43
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Автор:
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Черновалова Кристина

Новогодняя ночь — это время, когда хочется создать что-то особенное. Идеи для оригинальных блюд часто ищут заранее, но почему бы не удивить гостей необычными коктейлями?

Праздничные коктейли для Нового года: удивите гостей новыми вкусами

Пять необычных новогодних коктейлей

Вот пять идей, точно запомнившихся вашим гостям.

1. "Морозное сияние"

Этот коктейль вроде бы создан для тех, кто хочет почувствовать зимнюю сказку в бокале. Благодаря ярко-голубому цвету он напоминает морозный лед.

Что понадобится:

  • 50 мл джина;

  • 20 мл голубого ликера (Blue Curacao);

  • 100 мл тоника;

  • кубики льда;

  • несколько ягод клюквы или мятный лист для декора.

Как готовить:

  1. Наполните бокал льдом.

  2. Налейте джин и голубой ликер.

  3. Добавьте тоник, перемешайте.

  4. Украсьте ягодками клюкву или листом мяты.

2. "Елочное настроение"

Этот коктейль получил название благодаря использованию розмарина, напоминающего запах хвои.

Ингредиенты:

  • 50 мл водки;

  • 30 мл яблочного сока;

  • 10 мл сиропа с розмарином (можно сделать дома);

  • лимонная долька для украшения.

Рецепт:

  1. В шейкере смешайте водку, сок и сироп.

  2. Перелейте в бокал со льдом.

  3. Украсьте веточкой розмарина и долькой лимона.

3. "Клубничная метель"

Легкий, освежающий коктейль, покоряющий любителей ягодных нот.

Ингредиенты:

  • 50 мл шампанского;

  • 30 мл клубничного пюре (свежая или замороженная клубника);

  • 10 мл лимонного сока;

  • сахарная пудра для украшения краев бокала.

Пошагово:

  1. Обработайте край бокала лимонным соком и окуните в сахарную пудру.

  2. Смешайте пюре с лимонным соком.

  3. Влейте получившуюся смесь в бокал и долейте шампанское.

4. "Шоколадный снегопад"

Идеальный выбор для любителей десертов. Этот коктейль сочетает нежный вкус шоколада со сливочными нотками.

Что нужно:

  • 30 мл кофейного ликера;

  • 30 мл сливочного ликера (Baileys или аналог);

  • 50 мл молока;

  • тертый шоколад для декора.

Приготовление:

  1. Смешайте ликеры и молоко в шейкере со льдом.

  2. Перелейте в стакан.

  3. Посыпьте тертым шоколадом сверху.

5. "Цитрусовый взрыв"

Этот коктейль зарядит энергией и придаст праздничное настроение благодаря цитрусовой свежести.

Ингредиенты:

  • 40 мл апельсинового сока;

  • 20 мл лимонного сока;

  • 10 мл гранатового сиропа;

  • 50 мл содовой воды;

  • апельсиновая долька для украшения.

Как приготовить:

  1. В бокал налейте апельсиновый и лимонный соки.

  2. Добавьте гранатовый сироп.

  3. Долейте содовую воду и аккуратно перемешайте.

  4. Украсьте апельсиновой долькой.

Эти коктейли станут не только частью вашего праздничного стола, но и разговорной темой вечера.



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