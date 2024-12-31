Праздничные коктейли для Нового года: удивите гостей новыми вкусами

Новогодняя ночь — это время, когда хочется создать что-то особенное. Идеи для оригинальных блюд часто ищут заранее, но почему бы не удивить гостей необычными коктейлями?

Пять необычных новогодних коктейлей

Вот пять идей, точно запомнившихся вашим гостям.

1. "Морозное сияние"

Этот коктейль вроде бы создан для тех, кто хочет почувствовать зимнюю сказку в бокале. Благодаря ярко-голубому цвету он напоминает морозный лед.

Что понадобится:

50 мл джина;

20 мл голубого ликера (Blue Curacao);

100 мл тоника;

кубики льда;

несколько ягод клюквы или мятный лист для декора.

Как готовить:

Наполните бокал льдом. Налейте джин и голубой ликер. Добавьте тоник, перемешайте. Украсьте ягодками клюкву или листом мяты.

2. "Елочное настроение"

Этот коктейль получил название благодаря использованию розмарина, напоминающего запах хвои.

Ингредиенты:

50 мл водки;

30 мл яблочного сока;

10 мл сиропа с розмарином (можно сделать дома);

лимонная долька для украшения.

Рецепт:

В шейкере смешайте водку, сок и сироп. Перелейте в бокал со льдом. Украсьте веточкой розмарина и долькой лимона.

3. "Клубничная метель"

Легкий, освежающий коктейль, покоряющий любителей ягодных нот.

Ингредиенты:

50 мл шампанского;

30 мл клубничного пюре (свежая или замороженная клубника);

10 мл лимонного сока;

сахарная пудра для украшения краев бокала.

Пошагово:

Обработайте край бокала лимонным соком и окуните в сахарную пудру. Смешайте пюре с лимонным соком. Влейте получившуюся смесь в бокал и долейте шампанское.

4. "Шоколадный снегопад"

Идеальный выбор для любителей десертов. Этот коктейль сочетает нежный вкус шоколада со сливочными нотками.

Что нужно:

30 мл кофейного ликера;

30 мл сливочного ликера (Baileys или аналог);

50 мл молока;

тертый шоколад для декора.

Приготовление:

Смешайте ликеры и молоко в шейкере со льдом. Перелейте в стакан. Посыпьте тертым шоколадом сверху.

5. "Цитрусовый взрыв"

Этот коктейль зарядит энергией и придаст праздничное настроение благодаря цитрусовой свежести.

Ингредиенты:

40 мл апельсинового сока;

20 мл лимонного сока;

10 мл гранатового сиропа;

50 мл содовой воды;

апельсиновая долька для украшения.

Как приготовить:

В бокал налейте апельсиновый и лимонный соки. Добавьте гранатовый сироп. Долейте содовую воду и аккуратно перемешайте. Украсьте апельсиновой долькой.

Эти коктейли станут не только частью вашего праздничного стола, но и разговорной темой вечера.