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Праздничное угощение: три идеальных рецепта пасочек, которые поразят ваших гостей

Пасхальные рецепты - быстрые и простые рецепты для дома на любой вкус

22 апреля 2024, 11:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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В преддверии Пасхи каждая хозяйка и каждый хозяин стремятся внести что-то особенное в праздничный стол. Паска — неотъемлемый атрибут этого светлого праздника, символизирующий возрождение и новую жизнь. Предлагаем вашему вниманию три рецепта, которые позволят даже начинающим кулинарам создать шедевры домашней выпечки.

Праздничное угощение: три идеальных рецепта пасочек, которые поразят ваших гостей

Подборка рецептов к Пасхе - куличи и творожные пасхи

1. Классическая пасочка

Ингредиенты:

  • Мука – 500 г

  • Сахар – 150 г

  • Дрожжи свежие – 25 г

  • Молоко – 200 мл

  • Масло сливочное – 100 г

  • Яйца – 3 шт.

  • Изюм, цукаты – по вкусу

  • Ванильный сахар – 1 пакетик

Приготовление:

  1. Разведите дрожжи в теплом молоке с добавлением чайной ложки сахара. Оставьте на 15 минут.

  2. В большой миске смешайте муку с сахаром, добавьте подготовленные дрожжи, растопленное сливочное масло, яйца и ванильный сахар.

  3. Замесите тесто, пока оно не начнет отставать от рук и стенок посуды. Добавьте изюм и цукаты.

  4. Поставьте тесто в теплое место на 1-2 часа для подъема.

  5. Выложите тесто в форму, смазанную маслом, и дайте ему подняться еще на 30 минут.

  6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 40-50 минут до золотистой корочки.

2. Пасочка с шоколадом и апельсиновой цедрой

Ингредиенты:

  • Мука – 450 г

  • Сахар – 150 г

  • Масло сливочное – 100 г

  • Молоко – 200 мл

  • Яйца – 2 шт.

  • Шоколад темный (натереть) – 100 г

  • Цедра 1 апельсина

  • Дрожжи сухие – 7 г

Приготовление:

  1. Смешайте в миске сухие ингредиенты: муку, сахар, дрожжи.

  2. Добавьте теплое молоко, растопленное масло, яйца и тщательно перемешайте до однородности.

  3. Введите в тесто тертый шоколад и апельсиновую цедру.

  4. Пусть тесто поднимется в теплом месте около 1,5 часов.

  5. Выложите тесто в форму, дайте подняться еще 30 минут.

  6. Выпекайте при 180 градусах 45 минут.

3. Бездрожжевая пасочка на кефире

Ингредиенты:

  • Мука – 500 г

  • Сахар – 200 г

  • Кефир – 250 мл

  • Масло сливочное – 100 г

  • Яйца – 3 шт.

  • Разрыхлитель теста – 10 г

  • Изюм, орехи – по желанию

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте кефир, яйца и сахар.

  2. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем, затем введите растопленное масло.

  3. Добавьте изюм и орехи, перемешайте.

  4. Выложите тесто в форму, пусть оно постоит в тепле 30 минут.

  5. Выпекайте в духовке при 180 градусах 50-60 минут.

Эти рецепты позволят каждому чувствовать себя настоящим пекарем и добавят торжественности к праздничному столу. Попробуйте разные варианты и выберите тот, который станет вашей фирменной пасочкой.




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