Праздничное угощение: три идеальных рецепта пасочек, которые поразят ваших гостей

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Черновалова Кристина
В преддверии Пасхи каждая хозяйка и каждый хозяин стремятся внести что-то особенное в праздничный стол. Паска — неотъемлемый атрибут этого светлого праздника, символизирующий возрождение и новую жизнь. Предлагаем вашему вниманию три рецепта, которые позволят даже начинающим кулинарам создать шедевры домашней выпечки.
Подборка рецептов к Пасхе - куличи и творожные пасхи
1. Классическая пасочка
Ингредиенты:
Мука – 500 г
Сахар – 150 г
Дрожжи свежие – 25 г
Молоко – 200 мл
Масло сливочное – 100 г
Яйца – 3 шт.
Изюм, цукаты – по вкусу
Ванильный сахар – 1 пакетик
Приготовление:
Разведите дрожжи в теплом молоке с добавлением чайной ложки сахара. Оставьте на 15 минут.
В большой миске смешайте муку с сахаром, добавьте подготовленные дрожжи, растопленное сливочное масло, яйца и ванильный сахар.
Замесите тесто, пока оно не начнет отставать от рук и стенок посуды. Добавьте изюм и цукаты.
Поставьте тесто в теплое место на 1-2 часа для подъема.
Выложите тесто в форму, смазанную маслом, и дайте ему подняться еще на 30 минут.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 40-50 минут до золотистой корочки.
2. Пасочка с шоколадом и апельсиновой цедрой
Ингредиенты:
Мука – 450 г
Сахар – 150 г
Масло сливочное – 100 г
Молоко – 200 мл
Яйца – 2 шт.
Шоколад темный (натереть) – 100 г
Цедра 1 апельсина
Дрожжи сухие – 7 г
Приготовление:
Смешайте в миске сухие ингредиенты: муку, сахар, дрожжи.
Добавьте теплое молоко, растопленное масло, яйца и тщательно перемешайте до однородности.
Введите в тесто тертый шоколад и апельсиновую цедру.
Пусть тесто поднимется в теплом месте около 1,5 часов.
Выложите тесто в форму, дайте подняться еще 30 минут.
Выпекайте при 180 градусах 45 минут.
3. Бездрожжевая пасочка на кефире
Ингредиенты:
Мука – 500 г
Сахар – 200 г
Кефир – 250 мл
Масло сливочное – 100 г
Яйца – 3 шт.
Разрыхлитель теста – 10 г
Изюм, орехи – по желанию
Приготовление:
В глубокой миске смешайте кефир, яйца и сахар.
Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем, затем введите растопленное масло.
Добавьте изюм и орехи, перемешайте.
Выложите тесто в форму, пусть оно постоит в тепле 30 минут.
Выпекайте в духовке при 180 градусах 50-60 минут.
Эти рецепты позволят каждому чувствовать себя настоящим пекарем и добавят торжественности к праздничному столу. Попробуйте разные варианты и выберите тот, который станет вашей фирменной пасочкой.
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