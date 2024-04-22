Праздничное угощение: три идеальных рецепта пасочек, которые поразят ваших гостей

В преддверии Пасхи каждая хозяйка и каждый хозяин стремятся внести что-то особенное в праздничный стол. Паска — неотъемлемый атрибут этого светлого праздника, символизирующий возрождение и новую жизнь. Предлагаем вашему вниманию три рецепта, которые позволят даже начинающим кулинарам создать шедевры домашней выпечки.

Подборка рецептов к Пасхе - куличи и творожные пасхи

1. Классическая пасочка

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Сахар – 150 г

Дрожжи свежие – 25 г

Молоко – 200 мл

Масло сливочное – 100 г

Яйца – 3 шт.

Изюм, цукаты – по вкусу

Ванильный сахар – 1 пакетик

Приготовление:

Разведите дрожжи в теплом молоке с добавлением чайной ложки сахара. Оставьте на 15 минут. В большой миске смешайте муку с сахаром, добавьте подготовленные дрожжи, растопленное сливочное масло, яйца и ванильный сахар. Замесите тесто, пока оно не начнет отставать от рук и стенок посуды. Добавьте изюм и цукаты. Поставьте тесто в теплое место на 1-2 часа для подъема. Выложите тесто в форму, смазанную маслом, и дайте ему подняться еще на 30 минут. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 40-50 минут до золотистой корочки.

2. Пасочка с шоколадом и апельсиновой цедрой

Ингредиенты:

Мука – 450 г

Сахар – 150 г

Масло сливочное – 100 г

Молоко – 200 мл

Яйца – 2 шт.

Шоколад темный (натереть) – 100 г

Цедра 1 апельсина

Дрожжи сухие – 7 г

Приготовление:

Смешайте в миске сухие ингредиенты: муку, сахар, дрожжи. Добавьте теплое молоко, растопленное масло, яйца и тщательно перемешайте до однородности. Введите в тесто тертый шоколад и апельсиновую цедру. Пусть тесто поднимется в теплом месте около 1,5 часов. Выложите тесто в форму, дайте подняться еще 30 минут. Выпекайте при 180 градусах 45 минут.

3. Бездрожжевая пасочка на кефире

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Сахар – 200 г

Кефир – 250 мл

Масло сливочное – 100 г

Яйца – 3 шт.

Разрыхлитель теста – 10 г

Изюм, орехи – по желанию

Приготовление:

В глубокой миске смешайте кефир, яйца и сахар. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем, затем введите растопленное масло. Добавьте изюм и орехи, перемешайте. Выложите тесто в форму, пусть оно постоит в тепле 30 минут. Выпекайте в духовке при 180 градусах 50-60 минут.

Эти рецепты позволят каждому чувствовать себя настоящим пекарем и добавят торжественности к праздничному столу. Попробуйте разные варианты и выберите тот, который станет вашей фирменной пасочкой.



