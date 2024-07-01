Правильное питание на каждый день: рецепты бюджетных блюд

В последние годы вопросы здорового питания стали особенно актуальны. Многие люди стремятся поддерживать форму и укреплять иммунитет с помощью правильного питания, однако не всегда это совместимо с ограниченным бюджетом. Однако возможности приготовления полезных и при этом бюджетных блюд весьма обширны. Примером такого подхода может служить рецепт куриной запеканки с овощами — блюдо, которое сочетает в себе питательность, доступность ингредиентов и простоту приготовления.

Рецепты полезных блюд для каждого дня

Куриная запеканка с овощами

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 грамм

Брокколи — 300 грамм

Морковь — 2 штуки

Лук — 1 штука

Чеснок — 2 зубчика

Яйца — 3 штуки

Молоко — 100 мл

Сыр твердый — 100 грамм

Оливковое масло — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Подготовка продуктов: Начните с того, что предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Овощи тщательно вымойте. Брокколи разделите на соцветия, морковь и лук нарежьте тонкими кружочками, чеснок измельчите. Обжаривание: На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте лук и чеснок, жарьте до прозрачности лука. Затем добавьте морковь и брокколи, тушите все вместе еще 5-7 минут. Формирование запеканки: В глубокой форме для запекания выложите обжаренные ингредиенты. В отдельной емкости взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Залейте этой смесью овощи и курицу. Запекание: Посыпьте блюдо тертым сыром и отправьте в предварительно разогретую духовку на 20-25 минут, пока не появится золотистая корочка.

Это блюдо отличается не только своей питательностью, но и высоким содержанием витаминов и минералов, что делает его идеальным вариантом для семейного ужина. В дополнение, куриная запеканка с овощами может стать отличным решением для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой, так как содержит большое количество белка и клетчатки.

Приготовление таких блюд дома позволяет не только сэкономить семейный бюджет, но и контролировать качество продуктов, используемых в пищу. Такой подход к питанию становится всё более популярным среди жителей Украины, стремящихся к здоровому образу жизни.