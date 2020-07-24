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Главная Новости Досуг рецепты Повар королевы Елизаветы ІІ рассказал о секрете идеальных сосисок
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Повар королевы Елизаветы ІІ рассказал о секрете идеальных сосисок

Лучше всего сосиски жарить на утином или гусином жире

сегодня, 08:41
Автор:

Виолетта Комаровская
Повар королевы Елизаветы ІІ рассказал о секрете идеальных сосисок

Фото: kentlive.news

Шеф-повар Джефф Бейкер, который кормил саму британскую королеву Елизавету ІІ, раскрыл секрет приготовления идеальных жареных сосисок. Об этом пишет издание Кentlive. 

Оказывается, приготовить сосиски - это тоже настоящее кулинарное искусство. Большинство людей изо дня в день совершают одни и те же ошибки, даже не подозревая, что сами лишают себя гастрономического удовольствия. Джефф Бейкер, который ко всему еще является и обладателем звезды Мишлена, рассказал, какие сосиски подают к королевскому столу. 

Прежде всего, сосиски нужно заранее достать из холодильника. Это необходимо сделать примерно за 20 минут до готовки. За это время сосиски станут чуть более теплыми и во время жарки  не лопнут. 

"Для приготовления нужно использовать сковороду с антипригарным покрытием. В нее необходимо вместо масла добавить ложку гусиного или утиного масла", - советует шеф-повар.

Прокалывать кожицу сосиски во время жарки не нужно, иначе она просто разлезется и потеряет свой аппетитный вид.

Жарить сосиски необходимо на малом или же среднем огне. Их нужно все время переворачивать, пока не появится равномерная золотистая корочка. Подавать к столу это нехитрое, но вкусное, блюдо лучше через несколько минут, когда сосиски немного остынут. 

Также "Комментарии" рассказывали о том, как приготовить дома мятное варенье по рецепту известного шеф-повара. 


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