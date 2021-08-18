Потребуется время: как вкусно приготовить чечевицу

Рано или поздно в жизни любого человека наступает тот период жизни, когда в истории поиска высвечиваются формулировки, уточняющие процесс приготовления того или иного блюда. Но касается это не только юных, едва выпорхнувших из родительского гнезда студентов, которые вынуждены самостоятельно готовить себе еду, но порой и опытных поваров. Дело в том, что существует ряд довольно специфических продуктов, которые имеют ряд особенностей приготовления, так что перед тем, как приступать к процессу, стоит все же уточнить эти нюансы. Сюда же относится и чечевица: зеленая, красная, коричневая, цельная, дробленая – все эти виды имею различия, в том числе и в приготовлении. В этой статье вы почерпнете истины, которые отвечают на вопрос "как готовить чечевицу" и сможете насладиться вкусом и полезными свойствами этого боба сполна.

Чечевица очень полезна. Фото: pexels

Выбор сырья

Если вы решили приготовить чечевицу, начинать стоит с выбора "сырья", потому что от того, насколько правильно вы выберете чечевицу, будет зависеть вкус блюда и сложность приготовления. Например, для того, чтобы приготовить бобовый суп или какой-нибудь гарнир, лучше всего приобрести коричневую чечевицу. Она отличается способностью хорошо сохранять форму, но варить ее нужно немного меньше, чем, например, зеленую. Если вы хотите сварить чечевичную кашу или густой суп, выбирайте красную чечевицу: она готовится очень быстро и при варке "расползается". Зеленая же чечевица – вариант для экстрималов или любителей салатов с вареными бобами. Ее отличие – длительное приготовление и способность мастерски удерживать первозданный вид и красивую форму при термической обработке.

Следующий этап, который действует на любой вариант чечевицы – очистка бобов. Как и с любой другой крупой, тут стоит помнить о том, что в упаковку могли попасть камешки, насекомые и прочие отходы, которые вряд ли сделают ваш обед вкуснее. После того как мусор ликвидирован, приступайте к подготовке бобов. Если перед вами зеленый или коричневый вариант – замочите чечевицу в воде, красный боб можно варить сразу. Учтите также, что воду в кастрюлю нужно заливать холодной и в количестве, которое будет в два раза больше количества бобов.





Время

Еще один "подводный камень" в чечевичном море – соль. Да, момент, когда вы посолите ваш кулинарный шедевр, во многом влияет на время приготовления. Именно поэтому умудренные жизненным опытом повара рекомендуют добавлять соль в конце приготовления, потому что так шанс на продление варки значительно снижается. Но совсем забить на бобы в кастрюле не выйдет: их все же придется перемешивать, чтобы избежать прилипания их к стенкам посуды.

Полезный совет: прислушивайтесь также к тому, что вам шепчет рецепт: каждое блюдо имеет особенности приготовления, поэтому и процесс приготовления чечевицы в том или ином ястве может несколько отличаться.









Подготовка

Итак, рассмотрим вопрос "как варить чечевицу" подробнее: если ваш выбор пал на зеленую чечевицу, примите во внимание, что замачивать ее нужно надолго. В общей сложности, вам нужно будет оставить бобы в холодной воде на 1-2 часа. Такая разница границ временного промежутка обусловлена тем, насколько мягкой должна получиться чечевица на выходе: чем дольше замачиваете, тем нежнее получается. После замачивания на приготовление чечевицы понадобится примерно 40 минут. Такую чечевицу лучше всего добавлять в салаты или использовать в качестве гарнира. Поскольку она обладает насыщенным вкусом и внешне привлекательна.

Варка

В случае, когда фаворитом стала коричневая чечевица, вы получаете отличное соотношение затрат времени и конечного результата. Поскольку коричнева чечевица по степени зрелости находится ровно посередине между зеленой и красной, она сочетает в себе их лучшие качества: конечный продукт может похвастаться четкими очертаниями бобов при относительно небольшом времени приготовления. Ответ на самый главный вопрос "Сколько варится чечевица" звучит так: 30-40 минут после закипания воды. Но так будет при условии, что вы предварительно замочите бобы на 40-60 минут. Длительность замачивания также зависит от необходимой мягкости.





А вот красная чечевица – вариант, использовав который, вы вряд ли сделаете красивое фото блюда для соцсетей, но точно получите вкусный суп. Ее фишка в том, что замачивать бобы перед приготовлением не нужно, а варятся они всего 10-15 минут с того момента, как начнет кипеть вода. Помимо того, польза, которую приносит этот сорт при употреблении, довольно велика. Красная чечевица содержит около 26 г белка на 100 г сухого продукта и богата бета-каротином, так что вполне хорошо впишется в рацион приверженцев правильного питания.

Как видите, для приготовления прекрасных блюд из чечевицы нужно всего лишь два условия: правильно подобранный в соответствии с желаниями сорт и выполнение всех правил, описанных выше. Но помните также о том, что чечевица способна принести вред и разрушение. Если вы или те, кого вы собираетесь кормить чечевицей, склонны к частым метеоризмам, с этим продуктом стоит быть осторожнее, поскольку он как раз может легко спровоцировать подобную реакцию. В остальном чечевица – прекрасный вариант для легкого и интересного блюда, а готовить ее весьма легко.

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