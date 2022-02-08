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Почему полезно регулярно есть рис

Эта каша – источник полезных для организма углеводов

сегодня, 06:35
Автор:

Ольга Чародий
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Рис – самый частый гость на нашем столе. И не зря. Это питательная и полезная крупа, содержащая 8 видов аминокислот, полезные жиры, а также большое количество витаминов и минералов. Эта каша – источник полезных для организма углеводов, заряжающих человека энергией, пишет finecook. Для поклонников диет рис представляет особый интерес, поскольку он способствует не только нормализации работы метаболической системы, но и ускорению процесса обмена веществ.

Почему полезно регулярно есть рис

Рис - фото из открытых источников

Рис – источник сложных углеводов, важных аминокислот, витаминов и микроэлементов. В нем содержатся витамины группы B (В1, В2, В3 и В6), влияющие на нервную систему. Также в рисе есть витамины РР, Е, каротин, фосфор, калий, железо, цинк, кальций, марганец, медь, селен и йод. Белый рис легко усваивается, в нем мало клетчатки и при правильном приготовлении он не вызывает проблем с желудком. Это полезно для тех, кто страдает изжогой или тошнотой, а также из-за обострения дивертикулита и болезни Крона.

Напомним, все знают, что иммунная система человека наиболее уязвима в осенне-зимний период, поэтому "подхватить" простуду или грипп не составляет труда. Но есть продукты, которые способствуют укреплению иммунитета. Эксперт Марина Кумерина рассказала, какую кашу стоит добавить в рацион. Специалист считает, что осенью свое меню необходимо обогащать перловкой, потому что в ней содержатся витамины А, В, D, Е, а также кальций, магний, железо селен, фосфор и другие вещества, которые поддерживают организм в тонусе, усиливая его защитные функции. В этой каше много сложных углеводов, которые долго перевариваются и хорошо насыщают, добавляя организму энергии. А еще употребление перловки не связано с резкими скачками уровня сахара в крови.  Эксперт отметила, что перловая каша хорошо подойдет и для завтрака, и для обеда, и для ужина. Ее можно употреблять с мясом, овощами, а еще с крупы можно сделать вкусные котлеты, салаты и медовые козинаки. 




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Источник: https://finecook.org/210-ris-s-kurkumoy-i-goroshkom.html
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