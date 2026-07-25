Пикантные огурцы "по-корейски": простой рецепт хрустящей закуски на зиму

В разгар летнего сезона хозяйкам предлагают приготовить вкусный и умеренно острый салат из огурцов и моркови на зиму. Для этого блюда отлично подойдут даже переросшие овощи. Подробным пошаговым рецептом заготовки поделились кулинарные эксперты.

Огурцы по-корейски. Иллюстративное фото

Для приготовления закуски понадобятся следующие ингредиенты:

Огурцы — 2 кг;

Морковь — 500 г;

Чеснок -1 головка;

Сахар — 100 г;

Соль — 50 г;

Приправа для моркови по-корейски — 20 г;

Уксус 9% — 100 мл;

Масло растительное — 100 мл.

Пошаговый процесс приготовления:

Огурцы кропотливо вымыть и замочить в воде на 1 час. Нарезать соломкой или кружочками (можно использовать фигурный нож). У переросших плодов обязательно удалить грубую кожуру и семена. Морковь натереть на терке для корейской моркови (или на обычной крупной). Слегка посолить из общего количества соли и помять руками. Сделать маринад: смешать пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, уксус, подсолнечное масло и приправу для корейской моркови. Залить маринадом подготовленные овощи и оставить настаиваться на 1,5-2 часа (или ночью). Простерилизовать банки (паром или в духовке) и крышки (прокипятить 3 минуты). Овощную смесь проварить в течение 15 минут, периодически помешивая. Разложить горячий салат в банки, залить маринадом и закрутить. Перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Готовую заготовку рекомендуется хранить в прохладном месте. Она станет отличным дополнением к повседневному и праздничному столу.

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