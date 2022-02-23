Пицца на завтрак: ресторан в США шокировал новым рецептом

Пицца часто становится темой для обсуждений в соцсетях, но на этот раз любимое блюдо многих вызвало шквал комментариев далеко не из-за ананасов в рецепте. Американский ресторан решил создать собственный рецепт идеальной пиццы на завтрак, который оценят только гурманы. Ресторан под названием Fong's Pizza, который радует необычными рецептами пиццы жителей штата Айова в США, превзошел сам себя. В меню появилась новая позиция – "пицца на завтрак". И пока вы представляете какую-то креативную замену бутербродам, то работники ресторана пошли гораздо дальше, ведь среди ключевых ингредиентов сладкие фруктовые кольца из сухих завтраков.

Рецепт - фото из открытых источников

Рецепт довольно простой: сначала тесто покрывают слоем сливочного сыра, посыпают кольцами, затем идет слой моцареллы, а вместо соусов добавляют сладкое молоко с йогуртом. Затем пицца традиционно выпекается до корочки. Выглядит она так:



Но пока креатив ресторана вызвал больше споров, чем восторга. Некоторые пользователи сети уверены, что это следует запретить законом, ведь даже ананасы у пиццы не кажутся таким сомнительным ингредиентом, как сухие завтраки. Кое-кто просто признается, что вряд ли хотел такое отведать.

Напомним, искусство приготовления неаполитанской пиццы получило признание ЮНЕСКО. Теперь оно является частью Всемирного нематериального наследия. Это решение было принято на очередной сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ООН в Южной Корее. Глава местного профсоюза Серджио Микку пообещал, что в случае положительного решения экспертов, заведения Неаполя будут раздавать пиццу на улицах бесплатно.

Отметим, что Италия с 2010 года добивалась особого статуса для пиццы и вот в этом году очередная попытка увенчалась успехом. Эксперты по достоинству оценили искусство пиццайолло, который помимо приготовления начинки и теста, растягивает блин до нужного размера, вращая и подбрасывая в руках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!