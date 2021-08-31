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Пальчики оближешь: как приготовить кабачковое лечо

Как в домашних условиях приготовить кабачковое лечо: пошаговый рецепт вкусной и полезной закуски на зиму

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Лечо — замечательный вариант классической заготовки на зиму, это блюдо можно подавать как гарнир к рыбе или как витаминный салат. Готовится закуска из простых доступных продуктов, но мы поделимся рецептом именно кабачкового лечо. Какие ингредиенты понадобятся?

Пальчики оближешь: как приготовить кабачковое лечо

Как приготовить лечо / Фото: pinterest.com

Для рецепта подготовьте: 3-4 средних кабачка, 2 помидора, 500 г моркови, 500 г лука, 500 г сладкого перца, 1 ст. л. сахара, 100 мл уксуса, 300 г растительного масла, а также соль, молотый черный перец и другие специи (по вкусу). 

Способ приготовления: сначала подготовьте все овощи: промойте их под водой и очистите от кожуры. Мелкими кубиками нарежьте кабачки, а лук — крупными. Томаты пропустите через мясорубку, чтобы получилась однородная кашица, в которой будет тушиться лечо. Морковь натрите на крупной терке, а болгарский перец нарежьте соломкой. 

Теперь возьмите кастрюлю, добавьте в нее растительное масло, а потом лук и обжарьте до золотистой корочки. Затем добавьте кабачки, помидоры и перец. Посолите, поперчите блюдо и добавьте туда ложку сахара. 

Овощную смесь тщательно перемешайте, закройте крышкой и тушите на маленьком огне в течение 45-50 минут, периодически помешивая. В конце добавьте чуть уксуса и спустя 5 минут уберите блюдо с огня. 

Затем возьмите стерилизованные банки, разложите в них лечо и закатайте металлическими крышками. Банки переверните и укутайте. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что лето – это сезон не только свежих овощей и фруктов, а и заготовок. Самое время запастись на зиму ингредиентом многих блюд – томатной пастой. Согласитесь, что приготовленная паста дома превосходит покупную как по вкусу, так и по пользе. Что нужно для рецепта?


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Источник: https://smak.ua/conservatsia/germetizatsia/70362-gribnoe-lecho
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