Овощное рагу с сезонными продуктами: простой и полезный рецепт

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Черновалова Кристина
Овощное рагу с сезонными овощами — это универсальное и питательное блюдо, которое можно приготовить в любое время года, используя доступные продукты. В зависимости от сезона, состав овощей может меняться, что позволяет сохранять свежесть и пользу каждого ингредиента. Это блюдо не только просто в приготовлении, но и богато витаминами, клетчаткой и микроэлементами.
Овощное рагу: классический рецепт
Для приготовления овощного рагу с сезонными овощами вам понадобятся следующие ингредиенты:
2 средних картофелины;
1 крупная морковь;
1 луковица;
1 небольшой кабачок;
1 баклажан;
1 сладкий перец;
2-3 спелых помидора;
2 зубчика чеснока;
100 г стручковой фасоли (можно замороженной);
2 столовые ложки растительного масла;
1 лавровый лист;
Соль и перец по вкусу;
Зелень (укроп, петрушка) для украшения.
Шаг 1. Подготовка овощей. Перед началом приготовления необходимо тщательно вымыть все овощи. Картофель и морковь очистите от кожуры. Нарежьте картофель кубиками среднего размера, морковь – полукольцами или кружочками. Лук нарежьте мелкими кубиками. Кабачок и баклажан нарежьте кубиками, не снимая кожуры. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками. Помидоры можно предварительно очистить от кожицы, обдав их кипятком, и нарезать кубиками. Чеснок измельчите.
Шаг 2. Обжарка овощей. На предварительно разогретую сковороду налейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте морковь и продолжайте жарить на среднем огне около 5 минут. После этого добавьте нарезанный картофель и обжаривайте еще 5-7 минут, помешивая.
Шаг 3. Тушение рагу. Когда картофель начнет приобретать золотистую корочку, добавьте к нему баклажаны, кабачки и сладкий перец. Перемешайте все ингредиенты и тушите под крышкой на слабом огне около 10 минут. После этого добавьте нарезанные помидоры и стручковую фасоль, снова перемешайте и оставьте тушиться еще 15 минут.
Шаг 4. Добавление приправ. За 5 минут до готовности рагу добавьте в сковороду измельченный чеснок, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Можно также добавить немного воды или овощного бульона, если рагу получается слишком густым.
Шаг 5. Подача. Когда рагу будет готово, уберите лавровый лист, разложите блюдо по тарелкам и украсьте свежей зеленью. Рагу можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.
- Овощное рагу можно варьировать в зависимости от наличия сезонных овощей. Весной можно добавить молодую капусту или шпинат, летом — свежие томаты и зелёные кабачки, осенью — тыкву и корнеплоды.
- Для более насыщенного вкуса можно использовать различные специи: паприку, базилик, тимьян или орегано.
- Чтобы придать блюду особую текстуру, можно добавить консервированный нут или чечевицу.
Овощное рагу с сезонными овощами — это полезное и вкусное блюдо, которое легко приготовить в домашних условиях. Оно подходит как для будничного обеда, так и для праздничного стола.
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