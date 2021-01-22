Обед за 30 минут: три вкусных блюда на скорую руку

Чтобы приготовить кулинарные шедевры необязательно покупать дорогие продукты и тратить на процесс много времени. Приготовить вкусное, сочное и красивое блюдо можно из обычных продуктов и всего за полчаса. Вам понадобится лишь немного вдохновения. Так, какими блюдами можно порадовать своих родных?

что приготовить за 30 минут / фото: freepik

Сырный крем-суп

Ингредиенты: 4 картофелины, 1 лук, 2 зубчика чеснока, 150 мл сливок 10%, 60 мл растительного масла, 1 плавлений сыр, сухарики из белого хлеба и зелень.

Способ приготовления: чистим лук и чеснок, мелко нарезаем их. Берем кастрюлю, добавляем в нее растительное масло и обжариваем овощи. Потом мелкими кубиками нарезаем картофель, заливаем все это кипятком и закрываем крышку. Нужно подождать пока овощи закипят, уменьшить огонь и варить еще 10 минут. Тем временем, на крупной терке потрите сыр. Возьмите блендер, измельчите овощи до однородной массы, добавьте плавленый сыр и тщательно перемешайте до его полного растворения. Потом добавьте соль и перец, немного сливок, снова перемешайте. Потом нарежьте хлеб маленькими кубиками и обжарьте его на сковородке, чтобы получились сухарики. Все, суп можно разливать по мискам, украшать зеленью и сухариками. Приятного аппетита!

Салат "Рижская мимоза"

Ингредиенты: 4 картофелины, 4 моркови, 4 яйца, 1 лук, 1 банка шпротов, 2 плавленых сырка, майонез и зелень.

Способ приготовления: сначала отварите все овощи. Возьмите миску и начните выкладывать салат шарами. Первый шар — натертый на крупной терке картофель, смазанный майонезом, второй — натертая морковь, потом натертый плавленый сыр и сверху шпроты, размятые вилкой и перемешанные с мелко нарезанным луком. Третий шар — натертые на крупной терке куриные белки, смазанные майонезом. И последний шар — натертые куриные желтки. Украсьте салат зеленью и можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Котлеты с сырной начинкой

Ингредиенты: 500 г куриного филе, 1 лук, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, 1 стакан молока, 1 плавленый сыр, 3 ломтика белого хлеба, 60 мл растительного масла и 3 ст. л. панировочных сухарей.

Способ приготовления: возьмите миску и замочите в ней три ломтика белого хлеба. В блендере тем временем измельчите лук и чеснок. Куриное филе нарежьте кубиками среднего размера и измельчите также с помощью блендера. Вернитесь к хлебу, отожмите его и добавьте в блендер к другим ингредиентам, измельчите и получите готовый фарш. Добавьте в него соль, перец, яйцо и тщательно перемешайте. Плавленый сыр нарежьте мелкими кусочками. Разогрейте сковородку и начните формировать котлеты, добавляя в их серединку несколько кусочков сыра. Потом обваляйте их в панировочных сухарях и отправляйте обжариваться на растительном масле (по 7-10 минут с каждой стороны). Украсьте блюдо зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что можно приготовить из обычной моркови.

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