Сливочное масло часто вызывает споры среди врачей, ведь его советуют употреблять с осторожностью. Долгое время этот продукт был в списке нежелательных для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако ученые провели масштабное исследование нескольких европейских стран, чтобы выяснить, безопасно ли жарить на нем пищу.

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В эксперименте приняли участие мужчины и женщины среднего и старшего возраста. Участников разделили на две группы: первая готовила яйца и овощи на сливочном масле, вторая – на растительном масле.

После завершения опыта у испытуемых приняли анализ крови для определения уровня холестерина. Оказалось, что характеристики в обеих группах практически не различались. Независимо от того, на чем жарили – на сливочном масле или оливковом, подсолнечном или кукурузном масле – уровень холестерина повышался примерно одинаково.

Однако после публикации результатов врачи призвали ограничить потребление как животных, так и растительных жиров.

Таким образом, жарить яйца на сливочном масле можно без особого беспокойства по поводу его вреда для здоровья. А вот с растительным маслом следует быть осмотрительными, ведь под влиянием высоких температур окисляется, образуя канцерогенные соединения. Это может отрицательно сказаться на уровне холестерина в крови, способствуя увеличению клеток холестерина.

Гастроэнтерологи, в свою очередь, советуют готовить яйца на сковороде с антипригарным покрытием без жира, чтобы не повышать уровень "плохого" холестерина.

Портал "Комментарии" уже писал, что США удвоили импорт бразильских яиц, ранее использовавшихся исключительно для корма животных. Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность ослабления регулирования использования яиц, снесенных цыплятами-бройлерами.