Соус из овощей, которые всегда под рукой: рецепт Эктора Хименеса-Браво

Разнообразить овощные блюда, мясо или яйца можно с помощью соуса. Попробуйте приготовить классический овощной соус Хогао по рецепту популярного шеф-повара и ресторатора Эктора Хименеса-Браво.

Ингредиенты: 50 г болгарского перца, 100 г зеленого лука, 100 г репчатого лука, 1 ч.л. подсолнечного масла, 200 г помидоров, 1 ч. л. томатной пасты, 1 зубчик чеснока.

Тщательно помыть помидор, бланшировать в кипятке и затем снять кожицу. Нарезать помидор мелким кубиком.

Далее почистить лук, мелко нарезать и переложить в миску. Зеленый лук помыть, просушить бумажным полотенцем и нарезать. Чеснок очистить от шелухи и мелко порезать.

Затем помыть болгарский перец, удалить серединку и зернышки и нарезать мелким кубиком. Соединить все порезанные ингредиенты в миске и перемешать. Посолить и добавить масла.

Теперь следует на разогретой сковороде поджарить все ингредиенты, кроме томатной пасты, на среднем огне.

Когда овощи станут слегка мягкими, добавить томатную пасту и жарить соус еще три минуты.

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