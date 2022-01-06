Названа лучшая диета года: какие продукты наилучше влияют на здоровье организма

Средиземноморская диета признана лучшей по рейтингам, объявленным US News & World Report. Об этом сообщает CNN.

Средиземноморская диета - фото из открытых источников

Группа из 27 экспертов рассмотрела 40 диет и классифицировала их по нескольким категориям: насколько легко соблюдать диету; насколько вероятно, что человек значительно потеряет вес как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе; насколько диета эффективна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета; насколько питание по диете полноценно.

"Лучшие диеты определяются тем, что вы можете есть, а не тем, что вы не можете есть. И прямо сейчас — в эти стрессовые времена пандемии — это особенно полезно для людей. Мы хотим пищи, которой мы можем наслаждаться. И мы хотим пищи, которая будет поддерживать наше здоровье, возможно, даже повышать наш иммунитет" , – сказала Гретель Шуллер, управляющий редактор отдела здравоохранения US News & World Report, публикующий ежегодный рейтинг диет.

Кроме того, что средиземноморская диета заняла первое место как лучшая общая диета, она также одержала победу в других категориях: диеты, которых легко придерживаться; лучшие диеты для здорового питания; лучшие диеты для диабета и лучшие диеты на растительной основе.

Многие исследования показали, что средиземноморская диета может снизить риск развития диабета, высокого уровня холестерина, деменции, потери памяти, депрессии и рака груди. Диета, которая является больше стилем питания, чем ограничением возможностей, также необходима для более крепких костей, здорового сердца и увеличения продолжительности жизни. Диета включает простую растительную пищу, причем большинство каждого приема пищи сосредоточено на фруктах и овощах, цельнозерновых продуктах, бобах и семенах, с несколькими орехами и значительным акцентом на оливковом масле первого отжима. Жиры кроме оливкового масла, например сливочное масло, употребляются редко, а сахар и рафинированные продукты зарезервированы для особых случаев. Красное мясо используется умеренно, обычно для ароматизации блюда. Рекомендуется употреблять здоровую рыбу с жирными кислотами омега-3, тогда как яйца, молочные продукты и птицу едят гораздо меньшими порциями, чем в традиционной западной диете. Как сообщали ранее "Комментарии", диетолог объяснила , чем грозит избыток белка в организме.

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