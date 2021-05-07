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Назван вредный маринад для шашлыка

Навсегда забудьте о маринаде на основе кефира и майонеза, поскольку мясные и молочные продукты несовместимы

сегодня, 22:27
Автор:

Ольга Чародий

Все мы любим есть ароматный шашлык. Но есть маринады, которые очень вредны для мяса и могут стать смертельно опасными. Эксперты предупреждают о главном правиле: шашлык не надо мариновать слишком долго. Не делайте этого за сутки до приготовления. В таком случае все полноценные белки и железо потеряют свою структуру и полезные свойства. В результате вы получите бесполезный продукт, в котором не осталось ничего полезного, пишет versiya.

Назван вредный маринад для шашлыка

Шашлык не надо мариновать слишком долго (фото из открытых источников)

Навсегда забудьте о маринаде на основе кефира и майонеза, поскольку мясные и молочные продукты несовместимы. Кефир препятствует усвоению организмом железа и белка, содержащегося в мясе. Вместо этого врач предложила замечательную альтернативу, "здоровый маринад" на основе тмина, лука, зелени и трав.

"Не используйте именно кисломолочные маринады. В мясе или рыбе все же есть кровь. При ее перемешивании с кисломолочными продуктами, если на улице тепло, высока вероятность развития кишечных болезнетворных бактерий. Поэтому есть большой риск отравиться. Мы категорически против таких маринадов", — считают повара.

Напомним, многие украинцы уже предвкушают, как организуют и проведут наступающие пасхально-майские праздники. В целом же следующий весенний месяц будет весьма богатым на выходные, сообщает "Люкс.ФМ". Казалось бы, праздников в мае не так и много. Однако календарь-2021 утверждает, что украинцы в этом месяце будут работать только 18 дней. К привычным же субботе-воскресенью из выходных добавится сразу два уик-энда подлиннее. Первого стоит ждать в начале месяца — с 1 по 4 мая. Из-за Международного дня труда и православной Пасхи, которые попали на выходные, отдохнуть получится еще и в понедельник-вторник. Также большинство офисных сотрудников смогут не выйти на работу и в следующий понедельник, 10 мая, из-за перенесенного выходного с воскресного Дня Победы.


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Источник: https://versiya.info/obschestvo/145908
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