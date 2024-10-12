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Мясо по-французски с картофелем, помидорами и сыром: простой и вкусный рецепт

Мясо по-французски с картофелем: пошаговая инструкция для начинающих

сегодня, 01:10
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Автор:
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Черновалова Кристина

Мясо по-французски — это популярное блюдо, которое сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус. Состав блюда может варьироваться, но классический рецепт включает мясо, картофель, помидоры и сыр. Ниже представлена пошаговая инструкция приготовления этого блюда, которое подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Мясо по-французски с картофелем, помидорами и сыром: простой и вкусный рецепт

Как приготовить вкусное мясо по-французски

Ингредиенты:

Для приготовления мяса по-французски с картофелем, помидорами и сыром вам понадобятся следующие продукты:

  • Мясо (свинина или говядина) — 500 г

  • Картофель — 5-6 шт.

  • Помидоры — 2-3 шт.

  • Твердый сыр — 150-200 г

  • Лук — 1-2 шт.

  • Майонез — 100-150 г

  • Соль и перец по вкусу

  • Растительное масло для смазывания формы

Пошаговая инструкция приготовления:

  1. Подготовка мяса:

    • Мясо промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.

    • Нарежьте мясо тонкими ломтиками толщиной около 1 см.

    • Посолите и поперчите кусочки мяса с обеих сторон по вкусу.

  2. Подготовка лука и картофеля:

    • Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами.

    • Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, чтобы он успел равномерно приготовиться в духовке.

  3. Подготовка формы для запекания:

    • Смажьте дно формы растительным маслом.

    • Выложите на дно формы половину нарезанного лука, чтобы создать основу для мяса.

  4. Сборка блюда:

    • Выложите кусочки мяса на слой лука, равномерно распределяя их по форме.

    • Сверху на мясо положите оставшиеся кольца лука.

    • Выложите нарезанные кружочки картофеля поверх лука и мяса.

    • Посолите и слегка поперчите картофель.

  5. Добавление помидоров и сыра:

    • Помидоры нарежьте тонкими кружочками и выложите их поверх картофеля.

    • Полейте слой помидоров майонезом, равномерно распределив его по всей поверхности.

    • Натертый сыр равномерно распределите поверх всех ингредиентов.

  6. Запекание:

    • Разогрейте духовку до 180-200°C.

    • Поставьте форму с мясом по-французски в духовку.

    • Выпекайте блюдо около 40-50 минут до золотистой корочки.

    • Проверяйте готовность картофеля и мяса, протыкая их ножом или вилкой.

  7. Подача:

    • Достаньте блюдо из духовки и дайте ему немного остыть.

    • Нарежьте на порционные куски и подавайте к столу, украсив свежей зеленью по желанию.

Полезные советы:

  • Для более сочного вкуса можно использовать свиную шею или говяжью вырезку.

  • Если хотите сделать блюдо менее калорийным, замените майонез на сметану.

  • Для пикантного вкуса можно добавить чеснок или любимые специи.

Мясо по-французски с картофелем, помидорами и сыром — это простое и сытное блюдо, которое станет отличным вариантом для любого повода. Готовится оно быстро и не требует сложных ингредиентов, что делает его универсальным решением для домашней кухни.



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