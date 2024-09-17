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Мясные тефтели в томатном соусе: простой и вкусный рецепт

Рецепт мясных тефтелей в томатном соусе: подробная инструкция приготовления

сегодня, 11:13
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Автор:
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Черновалова Кристина

Мясные тефтели в томатном соусе — это блюдо, которое сочетает в себе нежность мясных шариков и насыщенность томатного соуса. Его можно приготовить на ужин для всей семьи или использовать в качестве основного блюда для праздничного стола. В данной статье представлена подробная инструкция по приготовлению этого блюда.

Мясные тефтели в томатном соусе: простой и вкусный рецепт

Мясные тефтели в томатном соусе рецепт

Ингредиенты

Для приготовления мясных тефтелей потребуется:

  • 500 г мясного фарша (смешанный, говяжий или свиной)

  • 1 луковица среднего размера

  • 1 яйцо

  • 3 столовые ложки панировочных сухарей

  • 2 зубчика чеснока

  • Соль и перец по вкусу

  • Подсолнечное масло для жарки

Для томатного соуса:

  • 400 г консервированных томатов в собственном соку или 4 свежих помидора

  • 1 столовая ложка томатной пасты

  • 1 чайная ложка сахара

  • Соль и перец по вкусу

  • 2 столовые ложки оливкового масла

  • 1 лавровый лист

  • Свежая зелень (укроп или петрушка) для подачи

Пошаговая инструкция

  1. Подготовка фарша: Лук мелко нарезать или измельчить в блендере. Добавить его к мясному фаршу. Вбить яйцо и добавить панировочные сухари. Чеснок пропустить через пресс и тоже добавить к фаршу. Посолить, поперчить и тщательно перемешать до однородной массы. Для получения более мягких тефтелей фарш можно отбить: несколько раз бросить его об дно миски.

  2. Формирование тефтелей: Сформировать из фарша небольшие шарики размером с грецкий орех. Чтобы фарш не прилипал к рукам, их можно смочить холодной водой. Выложить сформированные тефтели на доску или тарелку.

  3. Обжарка тефтелей: Разогреть сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжаривать тефтели со всех сторон до образования золотистой корочки. Обжаренные тефтели переложить на тарелку.

  4. Приготовление томатного соуса: На той же сковороде, где обжаривались тефтели, разогреть оливковое масло. Добавить к нему нарезанные томаты или консервированные в собственном соку, предварительно раздавив их вилкой. Если используются свежие помидоры, их нужно очистить от кожицы. Добавить томатную пасту и тщательно перемешать. Затем добавить сахар, соль, перец и лавровый лист. Тушить на среднем огне около 10 минут.

  5. Тушение тефтелей в соусе: Выложить обжаренные тефтели в соус. Закрыть сковороду крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут, периодически помешивая, чтобы соус пропитал тефтели и они стали еще нежнее.

  6. Подача блюда: Мясные тефтели в томатном соусе готовы к подаче. Их можно подавать с гарниром из картофельного пюре, макарон или риса. Для украшения можно посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.

Мясные тефтели в томатном соусе — это простое в приготовлении и универсальное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Благодаря сочетанию мясного вкуса и насыщенности томатного соуса, это блюдо нравится как взрослым, так и детям. С соблюдением пошаговой инструкции, представленным в данном рецепте, вы сможете легко и быстро приготовить это аппетитное блюдо.



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