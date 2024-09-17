Мясные тефтели в томатном соусе: простой и вкусный рецепт

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Мясные тефтели в томатном соусе — это блюдо, которое сочетает в себе нежность мясных шариков и насыщенность томатного соуса. Его можно приготовить на ужин для всей семьи или использовать в качестве основного блюда для праздничного стола. В данной статье представлена подробная инструкция по приготовлению этого блюда.
Мясные тефтели в томатном соусе рецепт
Для приготовления мясных тефтелей потребуется:
500 г мясного фарша (смешанный, говяжий или свиной)
1 луковица среднего размера
1 яйцо
3 столовые ложки панировочных сухарей
2 зубчика чеснока
Соль и перец по вкусу
Подсолнечное масло для жарки
Для томатного соуса:
400 г консервированных томатов в собственном соку или 4 свежих помидора
1 столовая ложка томатной пасты
1 чайная ложка сахара
Соль и перец по вкусу
2 столовые ложки оливкового масла
1 лавровый лист
Свежая зелень (укроп или петрушка) для подачи
Подготовка фарша: Лук мелко нарезать или измельчить в блендере. Добавить его к мясному фаршу. Вбить яйцо и добавить панировочные сухари. Чеснок пропустить через пресс и тоже добавить к фаршу. Посолить, поперчить и тщательно перемешать до однородной массы. Для получения более мягких тефтелей фарш можно отбить: несколько раз бросить его об дно миски.
Формирование тефтелей: Сформировать из фарша небольшие шарики размером с грецкий орех. Чтобы фарш не прилипал к рукам, их можно смочить холодной водой. Выложить сформированные тефтели на доску или тарелку.
Обжарка тефтелей: Разогреть сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжаривать тефтели со всех сторон до образования золотистой корочки. Обжаренные тефтели переложить на тарелку.
Приготовление томатного соуса: На той же сковороде, где обжаривались тефтели, разогреть оливковое масло. Добавить к нему нарезанные томаты или консервированные в собственном соку, предварительно раздавив их вилкой. Если используются свежие помидоры, их нужно очистить от кожицы. Добавить томатную пасту и тщательно перемешать. Затем добавить сахар, соль, перец и лавровый лист. Тушить на среднем огне около 10 минут.
Тушение тефтелей в соусе: Выложить обжаренные тефтели в соус. Закрыть сковороду крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут, периодически помешивая, чтобы соус пропитал тефтели и они стали еще нежнее.
Подача блюда: Мясные тефтели в томатном соусе готовы к подаче. Их можно подавать с гарниром из картофельного пюре, макарон или риса. Для украшения можно посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.
Мясные тефтели в томатном соусе — это простое в приготовлении и универсальное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Благодаря сочетанию мясного вкуса и насыщенности томатного соуса, это блюдо нравится как взрослым, так и детям. С соблюдением пошаговой инструкции, представленным в данном рецепте, вы сможете легко и быстро приготовить это аппетитное блюдо.
Новости