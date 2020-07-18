Мясное искушение: как приготовить свиные ребрышки на гриле

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Лето в самом разгаре, а вместе с ним сезон вылазок на природу и кухни на открытом огне. Приготовить вкусное и ароматное блюдо совсем не сложно, особенно, если следовать рецепту. Издание Smak рассказало, как приготовить пикантные свиные ребрышки на гриле, которые не оставят никого равнодушными.

Для приготовления блюда вам понадобится: 800 г свиных ребер, 2 лавровых листа, 4 горошины перца, 3 бутона гвоздики, 1 стакан томатной пасты, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. орегано, 1 ч. л. соевого соуса, 1 ч. л. соуса, 1 зубчик чеснока, 1 маринованный перец.

Способ приготовления: Нарежьте ребра порционными кусками. В большую кастрюлю закиньте лавровый лист, перец и гвоздику и плотно уложите сверху свиные ребрышки. Залейте водой так, чтобы она покрыла мясо, и ставьте кастрюлю на огонь. Когда вода закипит, убавьте огонь до небольшого. Если вам повезло, и вы купили ребрышки молодой свинки, то хватит и 45 минут, в противном случае варите около часа. Минут за 10 до того, как ребрышки сварятся, поставьте разогреваться гриль.

Поместите все компоненты соуса в блендер и измельчите (маринованный перчик – коварная штука, не забудьте удалить из него семена, а если вы не любите острое, добавляйте по частям и пробуйте). Перелейте соус в небольшую кастрюльку и немного проварите его на медленном огне. Попробуйте, приправьте солью и перцем, а если соус слишком загустел – добавьте в него пару ложек бульона из кастрюли. Выньте ребрышки из кастрюли и обсушите. Выложите их на гриль и готовьте минут по 5 с каждой стороны, затем смажьте соусом и готовьте еще столько же.

Посматривайте на то, что происходит на вашем гриле, и при необходимости скорректируйте это время, чтобы ничего не сгорело. Подавайте ребрышки с соусом и гарниром из запеченных овощей. Приятного аппетита!

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