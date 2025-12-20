logo

BTC/USD

88198

ETH/USD

2987.61

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Мини-гастрономия на новогоднем столе: бутерброды с селедкой и секретным ингредиентом, которые покорят гостей
commentss НОВОСТИ Все новости

Мини-гастрономия на новогоднем столе: бутерброды с селедкой и секретным ингредиентом, которые покорят гостей

Минимум ингредиентов – максимум эффекта: этот рецепт бутербродов с селедкой станет звездой любого празднования.

20 декабря 2025, 04:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Праздники – это не только подарки и огоньки на елке, но и возможность удивить гостей кулинарными новинками. Если хотите сделать ваш стол особенным, обратите внимание на бутерброды с сельдью и киви , которые уже покоряют украинские TikTok-ленты.

Мини-гастрономия на новогоднем столе: бутерброды с селедкой и секретным ингредиентом, которые покорят гостей

Секретные бутерброды для праздников: как приготовить стильную закуску за 12 минут

Рецепт идеально подходит как для праздничного стола , так и для вечеринки с друзьями или пикников. Его особенность в простоте и неожиданном сочетании вкусов: нежный плавленый сыр, пикантная сельдь и свежая кисловатая киви создают настоящую гастрономическую интригу.

Ингредиенты:

  • Черный хлеб с плотной мякотью

  • Плавленый творог или сливочное масло

  • Спелое киви

  • Филе сельди (можно пряного посола)

  • Дижонская горчица в зернах

  • Свежий укроп

Приготовление:

  1. Нанесите тонкий слой сыра или масла на ломтики хлеба.

  2. Выложите кружок киви, чтобы оно сохранило форму.

  3. Добавьте кусочек сельди одинакового размера для гармоничного вида.

  4. Сверху уложите немного дижонской горчицы.

  5. Украсьте свежим укропом.

Готово! Всего 12 минут – и ваши праздничные бутерброды готовы очаровать гостей. Вкусовые контрасты, яркий вид и воздушность приготовления делают их идеальной праздничной закуской.

Совет от эксперта: добавляя небольшое количество киви, можно усилить аромат сельди и сбалансировать его вкус, создавая блюдо, которое запомнится надолго.

Напомним, портал "Комментарии" публиковал рецепт простого, бюджетного, но очень вкусного салата на Новый год. Этот салат не просто красиво смотрится – он имеет сбалансированный, нежный вкус. Благодаря отсутствию слишком "тяжелых" ингредиентов, он идеально подходит к мясным блюдам, закускам, или как самостоятельное блюдо.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости