Медики рассказали, почему нужно есть малиновое варенье

По словам врачей, малиновое варенье выгодно отличается от других народных средств, если речь заходит о лечении простуды. Состав малинового варенья богат витаминами: при этом кроме витаминов С, А, Е, РР и группы В, в нем также содержатся пектин, дубильные и органические вещества, пишет chudo-povar. Благодаря содержанию витаминов, антиоксидантов и железа малиновое варенье является очень полезным продуктом для будущих мам. "Салициловая кислота, содержащаяся в малиновом варенье, является действующим веществом в препаратах от гриппа и простуды. Кислота помогает снизить температуру и вызывает потоотделение, которое также способствует выздоровлению", – пояснили врачи-терапевты.

Варенье - фото из открытых источников

Врачи рекомендуют лакомиться вареньем из малины, употребляя его вприкуску с теплым чаем. Класть малиновое варенье в горячий чай не следует, так как это резко снижает его концентрацию полезных веществ. Также специалисты посоветовали при простуде пить малиновый морс, приготовленный на теплой воде. Instagram — социальная сеть, пользователи которой производят и обмениваются фотографиями, применяют к ним фильтры и распространяют их. Принадлежит компании Meta Platforms.

Адам Моссери – израильско-американский бизнесмен и глава Instagram. Раньше работал исполнительным директором Facebook.

Напомним, если хотите укрепить здоровье и предотвратить простудные заболевания, тогда добавьте в свой рацион полезные варенья. Медики определили, какое лучшее всего подходит для улучшения защитных функций организма. В народной медицине часто применяют плоды рябины, потому что в их составе множество витаминов и микроэлементов, которые помогают в борьбе с разными заболеваниями. Варенье из этой ягоды улучшает работу пищеварения, нормализует давление и очищает сосуды. Также черноплодная рябина укрепляет иммунную систему, защищая организм от простуды и гриппа.

Употребление облепихового варенья благоприятно сказывается на работе организма, ведь в его составе есть витамины А, С, В, Е, а также фитонциды и флавоноиды, которые помогают укреплять иммунитет и подавляют рост условно-патогенных микроорганизмов.









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