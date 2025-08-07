Маринованный перец на зиму: простой рецепт вкусной закуски

Сезон сладкого перца только начинается, однако уже следует выбирать рецепты простых и вкусных салатов и закусок на зиму. С этим рецептом консервировать перец легко – не нужно много ингредиентов, а зимой овощ будет вкусным, пикантным и ароматным. Как приготовить маринованный перец на зиму, рассказываем дальше.

Перец. Иллюстративное фото

Для закуски нужно:

Сладкий перец – 1 кг,

Вода – 400 мл,

Сахар – 2 ст. л,

Соль – 1 ст.л,

Лавровый лист – 1 лист,

Душистый перец — 2 горошины,

Гвоздика (специя) – 1 бутон,

Чеснок – 2 зубчика,

Уксус 9% – 2 ст. л,

Масло подсолнечное – 50 мл.

Пошаговый рецепт приготовления маринованного перца:

1. Сначала нужно простерилизовать банки и крышки удобным способом – можно стерилизовать в духовке или паром, крышки прокипятить 3-5 минут.

2. Подготовить перец – хорошо помыть, удалить плодоножку и семена. Перец нужно разрезать на полоски, можно полоски еще разрезать пополам под углом 45 градусов.

3. В кастрюлю нужно выложить перец, влить воду, добавить чеснок, лавровый лист, душистый перец, гвоздику, сахар, соль. Поставить на средний огонь и проварить 5 минут после закипания.

4. Снять кастрюлю с огня, добавить уксус и подсолнечное масло.

5. В стерилизованные банки выложить перец с приправами и залить жидкостью, в которой он варился, до верха банки. Закрыть крышками и закатать.

6. Банки перевернуть на дно и оставить под одеялом до полного остывания. Хранить закуску можно в прохладном помещении.

Дополнительно стерилизовать банки с перцем не нужно, ведь овощ варится и прошел достаточную термическую обработку.

