Маринованный перец на зиму: простой рецепт вкусной закуски

Кречмаровская Наталия
Сезон сладкого перца только начинается, однако уже следует выбирать рецепты простых и вкусных салатов и закусок на зиму. С этим рецептом консервировать перец легко – не нужно много ингредиентов, а зимой овощ будет вкусным, пикантным и ароматным. Как приготовить маринованный перец на зиму, рассказываем дальше.
Для закуски нужно:
Сладкий перец – 1 кг,
Вода – 400 мл,
Сахар – 2 ст. л,
Соль – 1 ст.л,
Лавровый лист – 1 лист,
Душистый перец — 2 горошины,
Гвоздика (специя) – 1 бутон,
Чеснок – 2 зубчика,
Уксус 9% – 2 ст. л,
Масло подсолнечное – 50 мл.
Пошаговый рецепт приготовления маринованного перца:
1. Сначала нужно простерилизовать банки и крышки удобным способом – можно стерилизовать в духовке или паром, крышки прокипятить 3-5 минут.
2. Подготовить перец – хорошо помыть, удалить плодоножку и семена. Перец нужно разрезать на полоски, можно полоски еще разрезать пополам под углом 45 градусов.
3. В кастрюлю нужно выложить перец, влить воду, добавить чеснок, лавровый лист, душистый перец, гвоздику, сахар, соль. Поставить на средний огонь и проварить 5 минут после закипания.
4. Снять кастрюлю с огня, добавить уксус и подсолнечное масло.
5. В стерилизованные банки выложить перец с приправами и залить жидкостью, в которой он варился, до верха банки. Закрыть крышками и закатать.
6. Банки перевернуть на дно и оставить под одеялом до полного остывания. Хранить закуску можно в прохладном помещении.
Дополнительно стерилизовать банки с перцем не нужно, ведь овощ варится и прошел достаточную термическую обработку.
