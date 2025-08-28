logo

Маринованный перец для фарширования: простой рецепт вкусной заготовки на зиму
Маринованный перец для фарширования: простой рецепт вкусной заготовки на зиму

28 августа 2025, 17:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Если любите готовить фаршированный перец, можно приготовить отличную заготовку на зиму – законсервировать целый перец в маринаде. Чтобы приготовить фаршированный перец, нужно открыть банку, слить маринад и добавить в перцы начинку. Для приготовления такого фаршированного перца советуют брать прочные, упругие плоды без повреждений, которые останутся целыми во время бланширования.

Перец. Иллюстративное фото

Для маринованного перца нужно:

  • перец болгарский;

  • вода – 2 литра;

  • соль –1,5 ст. л;

  • сахар – 1,5 ст. л;

  • уксус (9%) – 50 г;

  • черный перец горошком – 2-3 шт.;

  • лавровый лист – 2-3 шт.

Рецепт приготовления маринованного перца

1. Сначала нужно приготовить банки и крышки – помыть и простерилизовать удобным способом.

2. Перец помыть, удалить плодоножку и семена сделав сверху отверстие. Внутри овощи тоже нужно промыть, пишет издание "Фокус".

3. Пробланшировать их в кипятке 3-4 минуты. Овощи не должны сильно размякнуть – должны оставаться целыми. Далее нужно дать перцу слегка остыть и разложить овощи в подготовленные банки. Овощи нужно раскладывать вертикально, отверстиями вверх – так маринад лучше пропитает перцы. Разлагать перцы нужно очень аккуратно, не трамбуя, чтобы они не потрескались.

4. Далее нужно приготовить заливку. В кастрюлю налить воду, добавить соль и сахар – довести до кипения и кипятить на небольшом огне примерно три минуты.

5. В банку с перцем влить уксус, добавить специи и аккуратно залить кипятком с солью и сахаром. Если жидкости не хватит, можно долить кипятка. Отмечается, что жидкость в банке должна занимать все свободное от перцев пространство.

6. Банки закрыть крышками, поставить на крышки и оставить под одеялом до полного охлаждения.

Напомним: портал "Комментарии" публиковал рецепт вкусного маринованного перца на зиму.




Источник: https://focus.ua/uk/eda/595526-perec-dlya-farshiruvannya-na-zimu-prostij-recept-smachnoyi-zagotovki
