Мама напечет: легкие рецепты пасхальных куличей

Приближается праздник Пасхи, когда на каждом праздничном столе обычно появляются куличи – неотъемлемое угощение этого дня. Люди готовят куличи по разным рецептам. Каждая хозяйка хочет удивить близких и родных своей выпечкой.

Проверенные рецепты куличей

Перед праздником портал "Комментарии" предлагает проверенные и вкусные рецепты куличей, начиная от простых и традиционных и заканчивая изысканными и сложными вариантами, а также дает рецепты для приготовления белковой глазури.





Пасха "Быстрая"

Ингредиенты:

4 стакана муки,

100 граммов сливочного масла,

50 граммов дрожжей,

3 яйца,

1 стакан сахара,

1 стакан молока,

соль.

Приготовление:

Разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте яйца, растопленное масло, сахар, немного соли, муку и перемешайте.

Выложите тесто в смазанные маслом формы, заполнив их до половины и поставьте в теплое место на 3-4 часа.

Когда тесто поднимется, поставьте его в духовку и выпекайте до готовности.





Творожная пасха с изюмом

Ингредиенты:

сыр – 450 г,

сметана – 130 г,

сливки – 100 г,

сахарная пудра – 50 г,

ванильный сахар — по своему вкусу,

изюм — 50 г,

сливочное масло – 50 г,

кондитерская посыпка – по своему вкусу.

Приготовление:

Сухофрукты внимательно промыть и залить кипятком на 20 минут. Слить воду и обсушить бумажными полотенцами.

Творог растереть с помощью блендера или протереть через мелкое сито, чтобы добиться более однородной консистенции. Затем добавить жирные сливки, мягкое сливочное масло и сметану. С помощью погружного блендера все это взбить до получения кремовой массы.

Далее добавляем сахар обычный и ванильный, перемешивая с помощью блендера. Вместо сахара можно использовать мед или сгущенку. Затем добавляем сухофрукты и снова перемешиваем.

Надо взять пасочницу, вложить в нее несколько слоев марли. Затем разместить творожную массу внутри. Сверху следует накрыть массу марлей и уложить небольшой груз. Оставить это на кухне на несколько часов, а затем поставить в холодильник на 10-12 часов.

После извлечения из холодильника, осторожно вынуть форму и марлю. Украсить творожный кулич кондитерской посыпкой.













Пасхальный традиционный кулич

Ингредиенты:

молоко – 350 мл,

сметана – 150 г,

мука – 1-1,3 кг,

масло сливочное – 150 г,

маргарин – 100 г,

прессованные дрожжи — 75 г,

сахар – 2 стакана,

яйца – 5 штук,

изюм — 150-300 г (или цукаты),

сахар ванильный — 1 столовая ложка,

по желанию: цедра апельсина и лимона.

Пошаговый рецепт

Тесто для кулича включает много компонентов, поэтому их нужно добавлять постепенно, иначе время подъема значительно увеличится. Поэтому рекомендуется сначала сделать опару. Для этого молоко следует нагреть примерно до 36-38 градусов. Разотрите в нем дрожжи, добавьте 1 стакан сахара и 100 г муки. Затем перемешайте все, накройте салфеткой и оставьте в теплом месте для подъема. Это занимает около 30 минут, но время может изменяться в зависимости от температуры в помещении.

Когда опара удвоится в размере, можно приступить к основному приготовлению теста. Добавьте комнатную температуру сметану. Растопите масло и маргарин, подождите, пока они охладятся, и добавьте к опаре.

Разделите желтки от белков. Перетрите желтки с остатком сахара, добавьте ваниль и смешайте с общей массой. Взбейте миксером охлажденные белки до густой пены и добавьте их в тесто.

Муку обязательно просейте через сито, добавляйте постепенно, поскольку может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Чтобы тесто меньше липло в руки, можно обсыпать стол мукой или смазать руки растительным маслом. Не переусердствуйте, чтобы не забить тесто. Когда ваше тесто перестает липнуть, становится мягким и приятным на ощупь, оставьте его подниматься в теплом месте, накрыв полотенцем.

Залейте изюм кипятком и оставьте на 15 минут. Затем отцедите воду и просушите изюм бумажным полотенцем. Если вам нравится аромат цитрусовых, добавьте цедру.

Когда тесто поднимется вдвое, его следует снова вымесить, добавить изюм и снова замесить до однородности. Поставьте его снова подниматься в теплое место на 1-2 часа. Лучше, чтобы на кухне было тепло.

Помните, что дрожжевое тесто не любит сквозняков.

Теперь приступайте к формовке. Сформируйте шарики такого размера, чтобы формы были заполнены наполовину или поменьше. Тесто должно подниматься практически до верха формочки. Включите духовку, чтобы она разогрелась.

Выпекайте куличи при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут (в зависимости от размера). Не открывайте духовку во время приготовления. По истечении времени проверьте готовность с помощью зубочистки.





Сладкая, сдобная, с цукатами и изюмом, рыхлая и ароматная паска

Именно таким должен быть традиционный пасхальный кулич. Предлагаем вам классический рецепт этой обрядовой выпечки.

Ингредиенты:

молоко – 0,5 литра,

дрожжи свежие – 60 г,

масло – 200 г,

сахар – 400 г,

яйца – 5 штук,

мука -1 кг,

изюм -100 г,

цукаты -100 г,

ванильный сахар – 1 пакетик,

лимон -1 штука,

апельсин –1 штука.

Приготовление:

Приготовление сдобной дрожжевой выпечки начинается с опары. Для этого нужно нагреть молоко до комнатной температуры (важно не перегреть), добавить дрожжи и растереть их в молоке. Затем вводим 200 г сахара и 2 столовых ложки муки, хорошо перемешиваем до однородности и оставляем в теплом месте на 20 минут, где опара должна удвоиться.

Режем масло на маленькие кусочки и оставляем его мягким. Изюм и цукаты заливаем кипятком. Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем до густой пены, а желтки растираем с остатком сахара и ванильным сахаром до светлой массы. Затем добавляем это к опаре.

Когда опара удваивается, перекладываем ее в большую миску или кастрюлю, где замешиваем тесто. Можно воспользоваться миксером или кухонным комбайном. Добавляем желточную массу с сахаром и масло в опару, постепенно подсыпаем муку и замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы оно подошло.

Сливаем воду из изюма и цукатов, подсушиваем их и обваливаем в муке. Терем цедру из лимона и апельсина на мелкой терке.

Когда тесто поднимется вдвое, добавляем в него цедру и изюм с цукатами и вымешиваем руками. Равномерно добавляем взбитые белки до состояние пены. Отставляем тесто на 30 минут.

Смазываем формы для куличей маслом и разогреваем духовку до 170 градусов. Раскладываем тесто в формы, заполняя их наполовину, и оставляем куличи подойти почти к верху. Печь их примерно 40 минут.

После выпечки можно смазать желтком, чтобы они стали гладкими и блестящими. Либо взбить белоснежный белок с лимонным соком и сладкой пудрой, намазать глазурью куличики и украсить по вкусу.













Глазурь на желатине, которая не липнет и не крошится

200 г сахара,

100 мл воды,

6 г желатина,

лимонный сок по вкусу.

Желатин нужно смешать с двумя столовыми ложками воды и оставить в течение 15-20 минут. В остальной воде растворить сахар и варить на малом огне до легкого загустения жидкости, это займет около 7 минут. Снять сироп с огня и добавить в него желатин, перемешать до полного растворения. Сбить массу миксером на высокой скорости до белого цвета (примерно 5 минут). Добавить лимонный сок. Взбивать еще 30 секунд. Через 10 минут можно покрывать остывшие куличи глазурью. Сразу, пока она еще не застыла, украсить их посыпкой! Глазурь очень пластична, ровно ложится, хорошо застывает, не липнет к ножу и не крошится при нарезании даже на второй-третий день. Посыпка на нем очень хорошо держится. Желе глазурью можно украшать не только куличи, но и кексы, пирожные, торты без выпечки.





Пышная белковая глазурь

1 белок,

0,5 стакана сахара,

0,5 стакана воды.

В кастрюлю налить 0,5 стакана воды, добавить 0,5 стакана сахара и, следя за процессом, варить сначала на слабом огне, затем на укрепленном, чтобы выпарить воду до образования густого сиропа. Отбить один белок и, не прекращая убивать, постепенно вливать в белковую массу плотный сироп тонкой струйкой. Продолжать убивать до получения однородной массы. Простуженная глазурь не трескается и сохраняет форму.





Лимонная глазурь

200 г сахарной пудры,

3 столовые ложки лимонного сока.

В сахарную пудру постепенно ввести лимонный сок, тщательно перетирая ложкой смесь.





Мятная белковая глазурь

1 яичный белок,

1 стакан сахарной пудры,

2 столовые ложки свежевыжатого сока мяты.

Измельчить листья мяты блендером или растереть в ступке, отжать через марлю, сложенную вчетверо. Смешать венчиком белок с сахарной пудрой, добавить сок из листьев мяты. Глазурь приобретет бледно-мятный цвет и прекрасный мятный аромат. Переложить в кондитерскую сумку и нанести на выпечку.