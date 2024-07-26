Малиновый тирамису: лёгкий рецепт летнего десерта

В летний период, когда столы буквально ломятся от изобилия свежих фруктов, многие ищут новые способы их использования не только в повседневной кулинарии, но и в приготовлении десертов. Малиновый тирамису — это не только вкусное, но и визуально привлекательное лакомство, которое без труда украсит любой стол.

Как приготовить малиновый тирамису: идеальное угощение

Ингредиенты:

Свежая малина — 500 грамм

Маскарпоне — 500 грамм

Сахарная пудра — 100 грамм

Савоярди (итальянские бисквиты) — 200 грамм

Яичные желтки — 4 штуки

Экстракт ванили — 1 чайная ложка

Сливки 33-35% — 200 мл

Сок лимона — 2 столовые ложки

Миндальный или амаретто ликер (по желанию) — 50 мл

Какао-порошок для посыпки

Подготовка:

Приготовление малинового пюре:

Взять 300 грамм малины, добавить к ней 2 столовые ложки сахарной пудры и 2 столовые ложки сока лимона. Перемешать и оставить на 15 минут, после чего перебить в блендере до состояния пюре.

Крем:

Смешать в глубокой миске маскарпоне с оставшейся сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Отдельно взбить сливки до устойчивых пиков. В другой миске взбить яичные желтки до светлости. Аккуратно соединить все три массы.

Сборка тирамису:

Обмакнуть савоярди в малиновое пюре смешанное с ликером (если используется). Выложить первый слой бисквитов на дно формы.

На бисквит выложить слой маскарпоне, затем слой малинового пюре.

Повторить слои, пока ингредиенты не закончатся. Завершить слоем крема.

Посыпать верх какао-порошком и украсить оставшейся свежей малиной.

Охлаждение:

Тирамису необходимо охладить в холодильнике не менее 4 часов, лучше всего на ночь, чтобы десерт хорошо пропитался.

Этот рецепт малинового тирамису не только порадует вас и ваших гостей изысканным вкусом, но и добавит яркие краски на ваш летний стол. Наслаждайтесь каждым кусочком этого прекрасного десерта!