Любимое блюдо принцессы Дианы

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Ольга Чародий
Принцесса Диана отличалась великолепным вкусом. О том, какие
блюда она предпочитала, рассказал Даррен Макгрейди, личный шеф-повар Дианы.
Принцесса Диана (фото из открытых источников)
Принцесса Диана никогда не ела красного мяса или моллюсков. Народная
любимица обожала болгарские перцы,
фаршированные цуккини. Был у принцессы и
любимый десерт — хлебный пудинг.
Обожала Диана курицу с
макаронами-рожками в сырном соусе. Чтобы ее приготовить, нужно:
- Восемь куриных бедер
на кости;
- соль и специи
- стакан пасты
Для соуса:
Стакан сыра чеддер;
полстакана сыра пармезан
две ст/л сливочного масла;
две ч\л муки;
по 3/4 стакана молока и жирных сливок
соль и перец по вкусу.
Рецепт: запекаем курицу 30-45 минут в предварительно
разогретой до 220 градусов духовке.
Для приготовления соуса ставим на огонь большую сковороду или сотейник, растапливаем в нем сливочное масло, добавляем муку, молоко и жирные сливки. Все это взбивать, пока соус не загустеет.
Напомним, принцесса Диана планировала увезти Уильяма и Гарри из страны. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на книгу Алана Пауэра, опубликованную на этой неделе. По словам автора, смерть принцессы не была несчастным случаем — под видом репортеров за их машиной следовал отряд специального назначения.
Причиной убийства называется решение принцессы Дианы выйти замуж за мусульманского миллионера Доди аль-Файеда и их последующий переезд из Великобритании вместе с ее сыновьями от первого брака, принцами Уильямом и Гарри. Диана утверждала, что дети всегда хотели переехать в другую страну, чтобы перестать находиться под пристальным вниманием общественности. "
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