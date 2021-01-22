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Любимое блюдо принцессы Дианы

Принцесса Диана никогда не ела красного мяса или моллюсков

сегодня, 01:55
Автор:

Ольга Чародий

Принцесса Диана отличалась великолепным вкусом. О том, какие блюда она предпочитала, рассказал Даррен Макгрейди, личный шеф-повар  Дианы.

Любимое блюдо принцессы Дианы

Принцесса Диана (фото из открытых источников)

Принцесса Диана никогда не ела красного мяса или моллюсков. Народная любимица обожала  болгарские перцы, фаршированные  цуккини. Был у принцессы и любимый десерт — хлебный пудинг.   

Обожала Диана  курицу с макаронами-рожками в сырном соусе. Чтобы ее приготовить, нужно:

 - Восемь куриных бедер на кости;

 - соль и специи 

 - стакан пасты 

Для соуса:

Стакан сыра чеддер;

полстакана сыра пармезан

две ст/л сливочного масла;

две ч\л муки;

по 3/4 стакана молока и жирных сливок

соль и перец по вкусу.

Рецепт: запекаем курицу 30-45 минут в предварительно разогретой до 220 градусов духовке.

Для приготовления соуса ставим на огонь большую сковороду или сотейник, растапливаем в нем сливочное масло, добавляем муку, молоко и жирные сливки. Все это взбивать, пока соус не загустеет.

Напомним, принцесса Диана планировала увезти Уильяма и Гарри из страны. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на книгу Алана Пауэра, опубликованную на этой неделе. По словам автора, смерть принцессы не была несчастным случаем — под видом репортеров за их машиной следовал отряд специального назначения.

Причиной убийства называется решение принцессы Дианы выйти замуж за мусульманского миллионера Доди аль-Файеда и их последующий переезд из Великобритании вместе с ее сыновьями от первого брака, принцами Уильямом и Гарри. Диана утверждала, что дети всегда хотели переехать в другую страну, чтобы перестать находиться под пристальным вниманием общественности. "



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Источник: https://www.tatler.ru/
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