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Летняя классика: как приготовить идеальную окрошку

Освежающая окрошка на квасе с колбасой, овощами и свежей зеленью - спасение для жарких дней

сегодня, 11:31
Автор:
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Черновалова Кристина
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В летнее время года, когда столбики термометров стремятся к максимуму, особенно актуальным становится вопрос о подборе блюд, способных освежить и в то же время насытить. Одним из таких блюд является окрошка — холодный суп, который традиционно готовится на квасе или кефире. Идеальная окрошка должна быть не только вкусной, но и полезной, сохраняя все питательные вещества свежих овощей.

Ингредиенты:

Для приготовления классической окрошки потребуются следующие ингредиенты:
- Квас — 1,5 литра
- Огурцы свежие — 3-4 штуки
- Редис — 10 штук
- Варёные яйца — 4 штуки
- Варёная картошка — 3 штуки
- Варёная морковь — 2 штуки
- Зелёный лук — 1 пучок
- Укроп — 1 пучок
- Петрушка — 1 пучок
- Соль, перец — по вкусу
- Сметана или майонез для подачи (по желанию)
- Варёная колбаса или отварное мясо (по желанию) — 200 г

Пошаговая инструкция приготовления:

1. Все овощи тщательно моются. Огурцы, редис, зелёный лук, укроп и петрушка нарезаются мелкими кубиками или полукольцами. Варёные яйца, картошка и морковь очищаются от кожуры и также нарезаются кубиками.
2. Квас охлаждается до холодного состояния. Если используется кефир, то он также должен быть охлажден.
3.  В глубокой миске соединяются нарезанные овощи, зелень, а также добавляется нарезанное мясо или колбаса. Всё это заливается холодным квасом или кефиром. Блюдо тщательно перемешивается.
4.  Окрошка подается холодной, посыпанной свежей зеленью. Для добавления пикантности можно добавить в тарелку ложку сметаны или майонеза.

Дополнительные советы:

- Для более насыщенного вкуса можно использовать два вида заправки: квас и кефир одновременно.
- Для вегетарианской версии окрошки исключите из рецепта мясные ингредиенты и замените их на большее количество овощей.
- Перед подачей рекомендуется дать окрошке настояться в холодильнике хотя бы час, чтобы вкусы ингредиентов максимально соединились.

Летняя классика: как приготовить идеальную окрошку

Освежающая окрошка по рецепту

Окрошка — это не только вкусное, но и крайне полезное блюдо, которое помогает пережить жаркие летние дни, обогащая организм необходимыми витаминами и минералами. Готовя окрошку по этому рецепту, вы получите идеальное сочетание простоты приготовления и изысканности вкуса, что несомненно оценят все члены вашей семьи и гости.



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