Летний ужин: как приготовить фаршированные кабачки – три лучших рецепта

Фаршированные кабачки — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое идеально подходит для летнего меню. Этот рецепт позволяет гибко использовать различные ингредиенты и легко адаптироваться к любому вкусу. Представляем вашему вниманию три простых и разнообразных рецепта фаршированных кабачков, которые порадуют вас и ваших близких.

Три рецепта фаршированных кабачков для сезонного стола

Рецепт 1: Фаршированные кабачки с курицей и грибами

Ингредиенты:

Кабачки среднего размера – 4 шт.

Куриное филе – 300 г

Шампиньоны – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Сливочное масло – 50 г

Сыр твердый – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Зелень для украшения

Приготовление:

Кабачки разрезать вдоль на две части и выскоблить середину, оставляя стенки примерно в 1 см. Куриное филе и шампиньоны нарезать мелкими кубиками. Лук нашинковать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить к луку курицу с грибами, жарить до готовности, приправить солью и перцем. Наполнить кабачки полученной смесью, сверху посыпать тертым сыром. Запекать в духовке при 180 градусах 20 минут. Перед подачей украсить зеленью.

Рецепт 2: Вегетарианские фаршированные кабачки с киноа и овощами

Ингредиенты:

Кабачки – 4 шт.

Киноа – 150 г

Помидоры черри – 200 г

Перец болгарский – 1 шт.

Маслины без косточек – 50 г

Оливковое масло – для жарки

Базилик, соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Кабачки разрезать пополам, вынуть середину. Киноа отварить до готовности. Перец и помидоры нарезать кубиками, маслины — кольцами. На сковороде с оливковым маслом обжарить перец, затем добавить помидоры и маслины, тушить 5 минут. Смешать овощную смесь с киноа, приправить базиликом, солью и перцем. Наполнить кабачки смесью и запекать в духовке на 200 градусов 25 минут.

Рецепт 3: Фаршированные кабачки с рикоттой и шпинатом

Ингредиенты:

Кабачки – 4 шт.

Рикотта – 250 г

Шпинат – 150 г

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – для жарки

Мускатный орех, соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Кабачки подготовить, как описано в предыдущих рецептах. Шпинат промыть и обжарить на оливковом масле с мелко нарезанным чесноком до уменьшения объема. Смешать шпинат с рикоттой, добавить мускатный орех, соль и перец. Наполнить кабачки смесью и запекать в духовке на 180 градусов 15 минут.

Каждый из этих рецептов позволяет насладиться изысканными вкусами фаршированных кабачков, которые легко вписываются в летнее меню и приносят разнообразие на ваш стол.