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Летний ужин: как приготовить фаршированные кабачки – три лучших рецепта

Три рецепта фаршированных кабачков для сезонного стола

сегодня, 12:15
Автор:
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Черновалова Кристина
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Фаршированные кабачки — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое идеально подходит для летнего меню. Этот рецепт позволяет гибко использовать различные ингредиенты и легко адаптироваться к любому вкусу. Представляем вашему вниманию три простых и разнообразных рецепта фаршированных кабачков, которые порадуют вас и ваших близких.

Летний ужин: как приготовить фаршированные кабачки – три лучших рецепта

Три рецепта фаршированных кабачков для сезонного стола

Рецепт 1: Фаршированные кабачки с курицей и грибами

Ингредиенты:

  • Кабачки среднего размера – 4 шт.

  • Куриное филе – 300 г

  • Шампиньоны – 200 г

  • Лук репчатый – 1 шт.

  • Сливочное масло – 50 г

  • Сыр твердый – 100 г

  • Соль, перец – по вкусу

  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. Кабачки разрезать вдоль на две части и выскоблить середину, оставляя стенки примерно в 1 см.

  2. Куриное филе и шампиньоны нарезать мелкими кубиками. Лук нашинковать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.

  3. Добавить к луку курицу с грибами, жарить до готовности, приправить солью и перцем.

  4. Наполнить кабачки полученной смесью, сверху посыпать тертым сыром.

  5. Запекать в духовке при 180 градусах 20 минут. Перед подачей украсить зеленью.

Рецепт 2: Вегетарианские фаршированные кабачки с киноа и овощами

Ингредиенты:

  • Кабачки – 4 шт.

  • Киноа – 150 г

  • Помидоры черри – 200 г

  • Перец болгарский – 1 шт.

  • Маслины без косточек – 50 г

  • Оливковое масло – для жарки

  • Базилик, соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Кабачки разрезать пополам, вынуть середину.

  2. Киноа отварить до готовности.

  3. Перец и помидоры нарезать кубиками, маслины — кольцами.

  4. На сковороде с оливковым маслом обжарить перец, затем добавить помидоры и маслины, тушить 5 минут.

  5. Смешать овощную смесь с киноа, приправить базиликом, солью и перцем.

  6. Наполнить кабачки смесью и запекать в духовке на 200 градусов 25 минут.

Рецепт 3: Фаршированные кабачки с рикоттой и шпинатом

Ингредиенты:

  • Кабачки – 4 шт.

  • Рикотта – 250 г

  • Шпинат – 150 г

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Оливковое масло – для жарки

  • Мускатный орех, соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Кабачки подготовить, как описано в предыдущих рецептах.

  2. Шпинат промыть и обжарить на оливковом масле с мелко нарезанным чесноком до уменьшения объема.

  3. Смешать шпинат с рикоттой, добавить мускатный орех, соль и перец.

  4. Наполнить кабачки смесью и запекать в духовке на 180 градусов 15 минут.

Каждый из этих рецептов позволяет насладиться изысканными вкусами фаршированных кабачков, которые легко вписываются в летнее меню и приносят разнообразие на ваш стол.



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