Летний ужин: как приготовить фаршированные кабачки – три лучших рецепта

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Черновалова Кристина
Фаршированные кабачки — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое идеально подходит для летнего меню. Этот рецепт позволяет гибко использовать различные ингредиенты и легко адаптироваться к любому вкусу. Представляем вашему вниманию три простых и разнообразных рецепта фаршированных кабачков, которые порадуют вас и ваших близких.
Три рецепта фаршированных кабачков для сезонного стола
Ингредиенты:
Кабачки среднего размера – 4 шт.
Куриное филе – 300 г
Шампиньоны – 200 г
Лук репчатый – 1 шт.
Сливочное масло – 50 г
Сыр твердый – 100 г
Соль, перец – по вкусу
Зелень для украшения
Приготовление:
Кабачки разрезать вдоль на две части и выскоблить середину, оставляя стенки примерно в 1 см.
Куриное филе и шампиньоны нарезать мелкими кубиками. Лук нашинковать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
Добавить к луку курицу с грибами, жарить до готовности, приправить солью и перцем.
Наполнить кабачки полученной смесью, сверху посыпать тертым сыром.
Запекать в духовке при 180 градусах 20 минут. Перед подачей украсить зеленью.
Ингредиенты:
Кабачки – 4 шт.
Киноа – 150 г
Помидоры черри – 200 г
Перец болгарский – 1 шт.
Маслины без косточек – 50 г
Оливковое масло – для жарки
Базилик, соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Кабачки разрезать пополам, вынуть середину.
Киноа отварить до готовности.
Перец и помидоры нарезать кубиками, маслины — кольцами.
На сковороде с оливковым маслом обжарить перец, затем добавить помидоры и маслины, тушить 5 минут.
Смешать овощную смесь с киноа, приправить базиликом, солью и перцем.
Наполнить кабачки смесью и запекать в духовке на 200 градусов 25 минут.
Ингредиенты:
Кабачки – 4 шт.
Рикотта – 250 г
Шпинат – 150 г
Чеснок – 2 зубчика
Оливковое масло – для жарки
Мускатный орех, соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Кабачки подготовить, как описано в предыдущих рецептах.
Шпинат промыть и обжарить на оливковом масле с мелко нарезанным чесноком до уменьшения объема.
Смешать шпинат с рикоттой, добавить мускатный орех, соль и перец.
Наполнить кабачки смесью и запекать в духовке на 180 градусов 15 минут.
Каждый из этих рецептов позволяет насладиться изысканными вкусами фаршированных кабачков, которые легко вписываются в летнее меню и приносят разнообразие на ваш стол.
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