logo

BTC/USD

69195.25

ETH/USD

3822.05

LTC/USD

83.78

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Летний рецепт: украинская окрошка на бульоне для жарких дней
commentss НОВОСТИ Все новости

Летний рецепт: украинская окрошка на бульоне для жарких дней

Как приготовить украинскую окрошку на бульоне

сегодня, 10:40
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Лето — время, когда особенно хочется легких и прохладных блюд. Украинская окрошка на бульоне — это именно то, что нужно для обновления ваших повседневных меню. В отличие от традиционной русской окрошки, которая зачастую готовится на квасе, украинский вариант предпочитает бульон — более насыщенную и питательную основу.

Летний рецепт: украинская окрошка на бульоне для жарких дней

Как приготовить украинскую окрошку на бульоне

Ингредиенты:

  • Вода – 1,5 литра

  • Куриной или говяжий бульон (можно использовать и кубики) – 1,5 литра

  • Огурцы свежие – 3-4 штуки

  • Редис – 10-12 штук

  • Зеленый лук – 1 пучок

  • Укроп – 1 пучок

  • Петрушка – 1 пучок

  • Яйца – 4 штуки

  • Вареная колбаса или отварное мясо (по желанию) – 300 грамм

  • Сметана или кефир – 500 мл

  • Горчица (по желанию) – 1 столовая ложка

  • Соль, перец – по вкусу

  • Лимонный сок или уксус – 1-2 столовые ложки

Приготовление:

  1. Начните с приготовления бульонной основы. Это может быть как домашний бульон, так и бульон, приготовленный из кубиков. Важно, чтобы бульон был насыщенным и ароматным. Дайте ему остыть до комнатной температуры.

  2. Тщательно вымойте огурцы, редис, зеленый лук, укроп и петрушку. Огурцы и редис нарежьте тонкими полукружьями, зеленый лук — мелкими кусочками. Укроп и петрушку измельчите.

  3. Отварите яйца до твердости, охладите, очистите и нарежьте на мелкие кубики. Если вы решили добавить мясо или колбасу, нарежьте его также небольшими кубиками.

  4. В большой миске смешайте овощи, зелень, яйца и мясо. Добавьте сметану или кефир, горчицу (если используете), соль, перец и лимонный сок. Хорошо перемешайте.

  5. Постепенно вливайте охлажденный бульон, перемешивая суп. Вкус окрошки должен быть свежим и слегка кисловатым. Отрегулируйте количество бульона по желаемой консистенции и вкусу.

  6. Охладите окрошку в холодильнике не менее часа перед подачей. Подавайте холодной, украсив свежей зеленью и дольками лимона.

Этот рецепт украинской окрошки на бульоне идеально подходит для летнего меню, предлагая приятное сочетание свежести и питательности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости