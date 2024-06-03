Летний рецепт: украинская окрошка на бульоне для жарких дней

Лето — время, когда особенно хочется легких и прохладных блюд. Украинская окрошка на бульоне — это именно то, что нужно для обновления ваших повседневных меню. В отличие от традиционной русской окрошки, которая зачастую готовится на квасе, украинский вариант предпочитает бульон — более насыщенную и питательную основу.

Как приготовить украинскую окрошку на бульоне

Ингредиенты:

Вода – 1,5 литра

Куриной или говяжий бульон (можно использовать и кубики) – 1,5 литра

Огурцы свежие – 3-4 штуки

Редис – 10-12 штук

Зеленый лук – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Яйца – 4 штуки

Вареная колбаса или отварное мясо (по желанию) – 300 грамм

Сметана или кефир – 500 мл

Горчица (по желанию) – 1 столовая ложка

Соль, перец – по вкусу

Лимонный сок или уксус – 1-2 столовые ложки

Приготовление:

Начните с приготовления бульонной основы. Это может быть как домашний бульон, так и бульон, приготовленный из кубиков. Важно, чтобы бульон был насыщенным и ароматным. Дайте ему остыть до комнатной температуры. Тщательно вымойте огурцы, редис, зеленый лук, укроп и петрушку. Огурцы и редис нарежьте тонкими полукружьями, зеленый лук — мелкими кусочками. Укроп и петрушку измельчите. Отварите яйца до твердости, охладите, очистите и нарежьте на мелкие кубики. Если вы решили добавить мясо или колбасу, нарежьте его также небольшими кубиками. В большой миске смешайте овощи, зелень, яйца и мясо. Добавьте сметану или кефир, горчицу (если используете), соль, перец и лимонный сок. Хорошо перемешайте. Постепенно вливайте охлажденный бульон, перемешивая суп. Вкус окрошки должен быть свежим и слегка кисловатым. Отрегулируйте количество бульона по желаемой консистенции и вкусу. Охладите окрошку в холодильнике не менее часа перед подачей. Подавайте холодной, украсив свежей зеленью и дольками лимона.

Этот рецепт украинской окрошки на бульоне идеально подходит для летнего меню, предлагая приятное сочетание свежести и питательности.