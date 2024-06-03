Летний рецепт: украинская окрошка на бульоне для жарких дней

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Черновалова Кристина
Лето — время, когда особенно хочется легких и прохладных блюд. Украинская окрошка на бульоне — это именно то, что нужно для обновления ваших повседневных меню. В отличие от традиционной русской окрошки, которая зачастую готовится на квасе, украинский вариант предпочитает бульон — более насыщенную и питательную основу.
Как приготовить украинскую окрошку на бульоне
Ингредиенты:
Вода – 1,5 литра
Куриной или говяжий бульон (можно использовать и кубики) – 1,5 литра
Огурцы свежие – 3-4 штуки
Редис – 10-12 штук
Зеленый лук – 1 пучок
Укроп – 1 пучок
Петрушка – 1 пучок
Яйца – 4 штуки
Вареная колбаса или отварное мясо (по желанию) – 300 грамм
Сметана или кефир – 500 мл
Горчица (по желанию) – 1 столовая ложка
Соль, перец – по вкусу
Лимонный сок или уксус – 1-2 столовые ложки
Приготовление:
Начните с приготовления бульонной основы. Это может быть как домашний бульон, так и бульон, приготовленный из кубиков. Важно, чтобы бульон был насыщенным и ароматным. Дайте ему остыть до комнатной температуры.
Тщательно вымойте огурцы, редис, зеленый лук, укроп и петрушку. Огурцы и редис нарежьте тонкими полукружьями, зеленый лук — мелкими кусочками. Укроп и петрушку измельчите.
Отварите яйца до твердости, охладите, очистите и нарежьте на мелкие кубики. Если вы решили добавить мясо или колбасу, нарежьте его также небольшими кубиками.
В большой миске смешайте овощи, зелень, яйца и мясо. Добавьте сметану или кефир, горчицу (если используете), соль, перец и лимонный сок. Хорошо перемешайте.
Постепенно вливайте охлажденный бульон, перемешивая суп. Вкус окрошки должен быть свежим и слегка кисловатым. Отрегулируйте количество бульона по желаемой консистенции и вкусу.
Охладите окрошку в холодильнике не менее часа перед подачей. Подавайте холодной, украсив свежей зеленью и дольками лимона.
Этот рецепт украинской окрошки на бульоне идеально подходит для летнего меню, предлагая приятное сочетание свежести и питательности.
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