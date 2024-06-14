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Летний десерт: как приготовить легкую клубничную шарлотку

Сезон клубники: простой рецепт шарлотки, который удивит ваших гостей

сегодня, 11:12
Автор:
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Черновалова Кристина
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Клубничная шарлотка — идеальный летний десерт, который порадует не только своим вкусом, но и простотой приготовления. Этот рецепт особенно актуален в сезон свежих ягод, когда клубника доступна в изобилии. Подготовка займет не более 15 минут, а результат точно не оставит равнодушными.

Летний десерт: как приготовить легкую клубничную шарлотку

Простой рецепт шарлотки, который удивит ваших гостей

Ингредиенты:

  • Клубника: 500 г

  • Сахар: 100 г (можно уменьшить для менее сладкого варианта)

  • Яйца: 4 шт.

  • Мука: 120 г

  • Сливочное масло: для смазывания формы

  • Сахарная пудра: для подачи

Подготовка:

1. Прежде всего, необходимо подготовить форму для выпекания. Рекомендуется использовать форму диаметром 26 см, смазать ее тонким слоем сливочного масла и слегка присыпать мукой. Это поможет избежать пригорания и обеспечит легкое извлечение шарлотки из формы после выпечки.

2. Клубнику нужно тщательно вымыть, удалить зеленые части и нарезать на половинки или четвертинки в зависимости от размера ягод. Если клубника крупная, лучше разрезать на более мелкие части для равномерного распределения в тесте.

3. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до образования светлой пены. Важно достичь полного растворения сахара. Затем постепенно просеивайте муку, аккуратно вводя ее в яичную массу лопаткой или миксером на минимальной скорости. Тесто должно получиться однородным и без комков.

4. Переложите подготовленное тесто в форму, равномерно распределите клубнику по поверхности. Поместите форму в предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия духовку. Время выпекания составит примерно 30-35 минут. Готовность шарлотки можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой — она должна остаться сухой после прокалывания.

5. Готовую шарлотку остудите в течение 10 минут, аккуратно выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой. Десерт подается лучше всего в теплом виде. К шарлотке отлично подойдет сливочное мороженое или чашка ароматного чая.

Эта клубничная шарлотка — отличный выбор для семейного ужина или в качестве десерта для гостей. Простота приготовления и изысканный вкус делают ее прекрасным дополнением к любому столу.



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