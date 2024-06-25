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Летние закуски: три рецепта овощных блюд

Вкусные овощные закуски на каждый день и для праздничного стола, которые готовятся быстро и просто

сегодня, 11:08
Автор:
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Черновалова Кристина
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Лето — идеальное время для легких и полезных закусок из свежих овощей. Мы предлагаем вам три рецепта, которые порадуют вас не только вкусом, но и пользой для здоровья.

Летние закуски: три рецепта овощных блюд

Летние закуски: три рецепта овощных блюд

1. Овощной карпаччо с брынзой и мятой

Ингредиенты:

  • Тонко нарезанные свежие огурцы, редис и сладкий перец — по 100 г каждого;

  • Брынза — 50 г;

  • Оливковое масло — 2 ст. л.;

  • Лимонный сок — 1 ст. л.;

  • Свежая мята — по вкусу;

  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте огурцы, редис и перец максимально тонко.

  2. Расположите овощи на тарелке, чередуя цвета.

  3. Порвите брынзу на мелкие кусочки и равномерно распределите по овощам.

  4. Посыпьте блюдо измельченной мятой.

  5. Сбрызните оливковым маслом и лимонным соком.

  6. Подавайте сразу после приготовления, посыпав солью и перцем по вкусу.

2. Летний овощной рататуй

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 200 г;

  • Цуккини — 200 г;

  • Помидоры — 200 г;

  • Лук — 1 шт.;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Оливковое масло — 3 ст. л.;

  • Тимьян и базилик — по 1 ч. л.;

  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте овощи кружочками одинаковой толщины.

  2. На сковороде с антипригарным покрытием разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный лук и чеснок, пассеруйте до золотистого цвета.

  3. Выложите овощи слоями в форму для запекания, чередуя цвета и посыпая каждый слой солью, перцем, тимьяном и базиликом.

  4. Запекайте в духовке при 180°C в течение 40 минут.

3. Салат "Витаминный взрыв"

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 шт.;

  • Красная капуста — 200 г;

  • Яблоко — 1 шт.;

  • Грецкие орехи — 50 г;

  • Оливковое масло — 2 ст. л.;

  • Яблочный уксус — 1 ст. л.;

  • Мед — 1 ч. л.;

  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тонко нашинкуйте морковь, капусту и яблоко.

  2. Смешайте овощи и фрукты в салатнике.

  3. Добавьте измельченные грецкие орехи.

  4. Для заправки смешайте оливковое масло, яблочный уксус и мед до однородной консистенции.

  5. Заправьте салат, посолите и поперчите по вкусу перед подачей.

Эти рецепты не только вкусные, но и крайне полезные, благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Подготовка занимает минимум времени, что особенно ценно в жаркие летние дни.



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