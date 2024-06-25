Лето — идеальное время для легких и полезных закусок из свежих овощей. Мы предлагаем вам три рецепта, которые порадуют вас не только вкусом, но и пользой для здоровья.

Летние закуски: три рецепта овощных блюд

1. Овощной карпаччо с брынзой и мятой

Ингредиенты:

Тонко нарезанные свежие огурцы, редис и сладкий перец — по 100 г каждого;

Брынза — 50 г;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Лимонный сок — 1 ст. л.;

Свежая мята — по вкусу;

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте огурцы, редис и перец максимально тонко. Расположите овощи на тарелке, чередуя цвета. Порвите брынзу на мелкие кусочки и равномерно распределите по овощам. Посыпьте блюдо измельченной мятой. Сбрызните оливковым маслом и лимонным соком. Подавайте сразу после приготовления, посыпав солью и перцем по вкусу.

2. Летний овощной рататуй

Ингредиенты:

Баклажаны — 200 г;

Цуккини — 200 г;

Помидоры — 200 г;

Лук — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Оливковое масло — 3 ст. л.;

Тимьян и базилик — по 1 ч. л.;

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте овощи кружочками одинаковой толщины. На сковороде с антипригарным покрытием разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный лук и чеснок, пассеруйте до золотистого цвета. Выложите овощи слоями в форму для запекания, чередуя цвета и посыпая каждый слой солью, перцем, тимьяном и базиликом. Запекайте в духовке при 180°C в течение 40 минут.

3. Салат "Витаминный взрыв"

Ингредиенты:

Морковь — 1 шт.;

Красная капуста — 200 г;

Яблоко — 1 шт.;

Грецкие орехи — 50 г;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Яблочный уксус — 1 ст. л.;

Мед — 1 ч. л.;

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Тонко нашинкуйте морковь, капусту и яблоко. Смешайте овощи и фрукты в салатнике. Добавьте измельченные грецкие орехи. Для заправки смешайте оливковое масло, яблочный уксус и мед до однородной консистенции. Заправьте салат, посолите и поперчите по вкусу перед подачей.

Эти рецепты не только вкусные, но и крайне полезные, благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Подготовка занимает минимум времени, что особенно ценно в жаркие летние дни.