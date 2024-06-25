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Черновалова Кристина
Лето — идеальное время для легких и полезных закусок из свежих овощей. Мы предлагаем вам три рецепта, которые порадуют вас не только вкусом, но и пользой для здоровья.
Летние закуски: три рецепта овощных блюд
Ингредиенты:
Тонко нарезанные свежие огурцы, редис и сладкий перец — по 100 г каждого;
Брынза — 50 г;
Оливковое масло — 2 ст. л.;
Лимонный сок — 1 ст. л.;
Свежая мята — по вкусу;
Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте огурцы, редис и перец максимально тонко.
Расположите овощи на тарелке, чередуя цвета.
Порвите брынзу на мелкие кусочки и равномерно распределите по овощам.
Посыпьте блюдо измельченной мятой.
Сбрызните оливковым маслом и лимонным соком.
Подавайте сразу после приготовления, посыпав солью и перцем по вкусу.
Ингредиенты:
Баклажаны — 200 г;
Цуккини — 200 г;
Помидоры — 200 г;
Лук — 1 шт.;
Чеснок — 2 зубчика;
Оливковое масло — 3 ст. л.;
Тимьян и базилик — по 1 ч. л.;
Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте овощи кружочками одинаковой толщины.
На сковороде с антипригарным покрытием разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный лук и чеснок, пассеруйте до золотистого цвета.
Выложите овощи слоями в форму для запекания, чередуя цвета и посыпая каждый слой солью, перцем, тимьяном и базиликом.
Запекайте в духовке при 180°C в течение 40 минут.
Ингредиенты:
Морковь — 1 шт.;
Красная капуста — 200 г;
Яблоко — 1 шт.;
Грецкие орехи — 50 г;
Оливковое масло — 2 ст. л.;
Яблочный уксус — 1 ст. л.;
Мед — 1 ч. л.;
Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Тонко нашинкуйте морковь, капусту и яблоко.
Смешайте овощи и фрукты в салатнике.
Добавьте измельченные грецкие орехи.
Для заправки смешайте оливковое масло, яблочный уксус и мед до однородной консистенции.
Заправьте салат, посолите и поперчите по вкусу перед подачей.
Эти рецепты не только вкусные, но и крайне полезные, благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Подготовка занимает минимум времени, что особенно ценно в жаркие летние дни.
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