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Лепестки цветов в кулинарии: оригинальные сочетания

Нередко цветы используются в кулинарии в качестве ароматизатора, но также популярны и другие десерты из лепестков роз

сегодня, 00:30
Автор:

Ольга Чародий

 Лепестки в качестве компонента блюд использовали с древности. Самые популярные гастрономические цветы:

Лепестки цветов в кулинарии: оригинальные сочетания

Цветы в кулинарии (фото из открытых источников)

 - Засахаренные фиалки. Лепестки едят в качестве сладости и добавляют в напитки для придания тонкого аромата вину или чаю

 - лепестки тюльпанов. В Голландии их называют "лодочками для влюбленных", добавляют в выпечку и чай

 - лепестки роз. Используются для приготовления выпечки, варенья и ликеров.

 - лепестки хризантем. Тонкое блюдо готовят в Японии во фритюре из сорта цветов "шунгику".

 - лепестки тыквы. Цветы тыквы в кляре используются в качестве гарнира.

 - лепестки лотоса – любимая добавка в чай для жителей Азии.

 - Одуванчики. Из лепестков цветка также готовят варенье и вино

 - Лепестки  настурции. Цветок называют "капуцинами" в честь монахов, которые добавляют его в большинство блюд своего рациона.

 - Шафран.  Тычинки крокуса, собранные вручную, являются самой дорогой специей в мире.

Напомним, кишечник является одним из самых важных органов, поэтому его стоит беречь и "радовать" правильными продуктами. Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг рассказал, что стоит исключить из рациона, чтобы защитить кишечник от серьезных проблем. В первую очередь, специалист рекомендует отказаться от колбасных изделий, в частности копченых, потому что они содержат нитриты, которые при попадании в пищеварительный тракт могут превратиться в канцерогенные нитрозамины.

Такие продукты негативно влияют на бактериальную флору и значительно увеличивают риск развития рака кишечника.  Также по словам терапевта, этот орган серьезно страдает из-за употребления большого количества красного мяса, ведь в нем много насыщенных жиров, соли и нитратов. В неделю рекомендуется употреблять не более 500 г продукта. 



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Источник: https://www.floraexpress.ru/
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