Лепестки цветов в кулинарии: оригинальные сочетания

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Ольга Чародий
Лепестки в качестве компонента блюд использовали с древности. Самые популярные гастрономические цветы:
Цветы в кулинарии (фото из открытых источников)
- Засахаренные фиалки.
Лепестки едят в качестве сладости и добавляют в напитки для придания тонкого
аромата вину или чаю
- лепестки тюльпанов.
В Голландии их называют "лодочками для влюбленных", добавляют в выпечку и чай
- лепестки роз.
Используются для приготовления выпечки, варенья и ликеров.
- лепестки хризантем.
Тонкое блюдо готовят в Японии во фритюре из сорта цветов "шунгику".
- лепестки тыквы.
Цветы тыквы в кляре используются в качестве гарнира.
- лепестки лотоса –
любимая добавка в чай для жителей Азии.
- Одуванчики. Из
лепестков цветка также готовят варенье и вино
- Лепестки настурции. Цветок называют "капуцинами" в
честь монахов, которые добавляют его в большинство блюд своего рациона.
- Шафран. Тычинки крокуса, собранные вручную, являются самой дорогой специей в мире.
Напомним, кишечник является одним из самых важных органов, поэтому его стоит беречь и "радовать" правильными продуктами. Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг рассказал, что стоит исключить из рациона, чтобы защитить кишечник от серьезных проблем. В первую очередь, специалист рекомендует отказаться от колбасных изделий, в частности копченых, потому что они содержат нитриты, которые при попадании в пищеварительный тракт могут превратиться в канцерогенные нитрозамины.
Такие продукты негативно влияют на бактериальную флору и значительно увеличивают риск развития рака кишечника. Также по словам терапевта, этот орган серьезно страдает из-за употребления большого количества красного мяса, ведь в нем много насыщенных жиров, соли и нитратов. В неделю рекомендуется употреблять не более 500 г продукта.
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