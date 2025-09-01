Легендарный сливовый пирог из газеты The New York Times: простой рецепт вкусного десерта

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Сезон слив в разгаре, а это хороший случай приготовить вкусный пирог. Рецепт пирога имеет интересную историю.
Отмечается, что якобы в газете The New York Times несколько лет подряд публиковали этот рецепт пирога из слив по многочисленным просьбам американских домохозяек. И однажды главный редактор решил поставить точку – в газете напечатали рецепт большим шрифтом в последний раз – чтобы все желающие могли повесить рецепт на холодильник, пишет издание BBC Украина.
Для приготовления пирога нужно:
Сахар – 150 г,
Масло сливочное – 120 г,
Мука – 150 г,
Яйцо куриное – 2 шт.,
Разрыхлитель теста — 1 ч. л,
Соль — щепотка,
Сливы – 12 шт,
Корица – 1 ч. л.
Пошаговый рецепт:
1. Подготовить сливы – хорошо помыть, разрезать пополам и удалить косточки.
2. Масло комнатной температуры взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. По одному добавлять яйца, продолжать взбивать.
3. Постепенно всыпать муку и разрыхлитель, вымешивая ложкой до однородности.
4. Тесто вылить в форму диаметром 24 см. Выложить половинки слив срезом до теста.
5. Смешать 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы. Посыпать сверху по сливам.
6. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-45 минут – пока подрумянится.
Пирог подавать теплым с шариком ванильного мороженого.
Напомним: портал "Комментарии" публиковал простой рецепт вкусного варенья из слив с шоколадом и коньяком.