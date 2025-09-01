Легендарный сливовый пирог из газеты The New York Times: простой рецепт вкусного десерта

Сезон слив в разгаре, а это хороший случай приготовить вкусный пирог. Рецепт пирога имеет интересную историю.

сливовый пирог. Иллюстративное фото

Отмечается, что якобы в газете The New York Times несколько лет подряд публиковали этот рецепт пирога из слив по многочисленным просьбам американских домохозяек. И однажды главный редактор решил поставить точку – в газете напечатали рецепт большим шрифтом в последний раз – чтобы все желающие могли повесить рецепт на холодильник, пишет издание BBC Украина.

Для приготовления пирога нужно:

Сахар – 150 г,

Масло сливочное – 120 г,

Мука – 150 г,

Яйцо куриное – 2 шт.,

Разрыхлитель теста — 1 ч. л,

Соль — щепотка,

Сливы – 12 шт,

Корица – 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

1. Подготовить сливы – хорошо помыть, разрезать пополам и удалить косточки.

2. Масло комнатной температуры взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. По одному добавлять яйца, продолжать взбивать.

3. Постепенно всыпать муку и разрыхлитель, вымешивая ложкой до однородности.

4. Тесто вылить в форму диаметром 24 см. Выложить половинки слив срезом до теста.

5. Смешать 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы. Посыпать сверху по сливам.

6. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-45 минут – пока подрумянится.

Пирог подавать теплым с шариком ванильного мороженого.

