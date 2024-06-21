Лазанья — это не просто блюдо, это кулинарный символ Италии, завоевавший сердца миллионов гурманов по всему миру. Сегодня мы поделимся с вами рецептом классической лазаньи — блюда, которое не теряет своей актуальности на протяжении веков.

Лазанья: простой рецепт итальянского блюда

Ингредиенты:

Мясной соус (рагу):

Говяжий фарш — 500 г



Свиной фарш — 500 г



Лук репчатый — 1 большая головка



Морковь — 2 средних штуки



Сельдерей — 2 стебля



Чеснок — 2 зубчика



Томатная паста — 200 г



Красное сухое вино — 100 мл



Оливковое масло — для жарки



Соль, перец — по вкусу

Бешамель:

Молоко — 1 л



Мука — 100 г



Сливочное масло — 100 г



Мускатный орех — на кончике ножа



Соль — по вкусу

Дополнительно:

Листы для лазаньи (желательно свежие) — 12 штук



Твердый сыр (пармезан или грана падано) — 200 г

Приготовление:

Мясной соус: Начнем с мясного соуса. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мелко нарезанный лук, морковь, сельдерей и чеснок до золотистой корочки. Добавьте фарш и жарьте, помешивая, пока мясо не станет коричневым. Влейте вино и тушите на медленном огне, пока алкоголь не испарится. Добавьте томатную пасту, соль и перец, тушите под закрытой крышкой на слабом огне около 40 минут. Бешамель: В кастрюле растопите сливочное масло, всыпьте муку и, помешивая, обжарьте до золотистого цвета. Постепенно вливайте теплое молоко, чтобы избежать комочков. При постоянном помешивании доведите соус до загустения. Добавьте натертый на мелкой терке мускатный орех и соль. Сборка лазаньи: В форму для запекания выложите слой мясного соуса, сверху распределите несколько листов лазаньи, покройте слоем бешамеля и посыпьте тертым сыром. Повторите слои до тех пор, пока не закончатся ингредиенты, закончив бешамелем и сыром. Запекание: Запекайте лазанью в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут, до золотистой корочки. Перед подачей дайте блюду настояться в течение 10 минут.

Этот рецепт классической лазаньи — это настоящее погружение в традиции итальянской кухни. Приготовление лазаньи требует времени и внимания, но результат, безусловно, того стоит. Это блюдо станет украшением любого стола и принесет радость вашим близким.