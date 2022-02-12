50 cамых вкусных и интересных блюд в мире: стоит попробовать однажды

Возможно, мы не сможем посетить каждую страну на Земле, но отличный способ почувствовать вкус культуры — попробовать ее фирменные блюда. Попробуйте приготовить что-нибудь вкусненькое на собственной кухне или, когда снова намечается обед вне дома, найдите отличный ресторан и дайте своим вкусовым рецепторам отправиться в кулинарное приключение по всему миру. Вот подборка популярных блюд, которые вы не должны пропустить.

Борщ, Украина

Борщ — это сытный суп, обычно окрашенный в красный цвет из-за свеклы (хотя существуют зеленые и белые разновидности супа), и на протяжении веков он был повседневным продуктом на украинской кухне.









Биф Веллингтон, Англия, Великобритания

Блюдо, которое выпадало из моды, а затем снова становилось популярным больше раз, чем мы можем сосчитать, происхождение говядины Веллингтон так же неясно, как и ее связь с Артуром Уэлсли, 1-м герцогом Веллингтоном. Традиционно это стейк из говяжьего филе, покрытый паштетом и грибными дюкселями (чрезвычайно мелко нарезанная смесь грибов, лука-шалота и трав), завернутый в слоеное тесто, а затем запеченный. Его современная популярность во многом благодаря Гордону Рамзи, который сделал его одним из своих фирменных блюд.





Луковый суп, Франция

Очень немногие блюда столь же утешительны, как французский луковый суп — смесь мягкого, медленно приготовленного, карамелизированного лука в бульоне с добавлением белого вина и коньяка. Считается, что версия супа существовала по крайней мере с римских времен, но современная версия возникла в Париже 18-го века. Суп подается в формочках, увенчанный ломтиком багета и сыром, который затем плавится на гриле.





Утка по-пекински, Китай

Блюдо, которое готовят и едят в Пекине со времен империи, сегодня утка по-пекински является фаворитом китайских ресторанов во всем мире. Существует бесчисленное множество способов подготовки и приготовления утки, но первоначально ее жарили в закрытой печи, пока кухни династии Цин не разработали стиль открытой печи, позволяющий одновременно готовить несколько уток. Затем утку подают с приготовленными на пару китайскими блинами, огурцом, зеленым луком и соусом из сладкой фасоли.





Шакшука, Ближний Восток

Заявленный как один из своих в Северной Африке и на Ближнем Востоке, распутать паутину происхождения шакшуки просто невозможно. Все, что мы знаем, это то, что это невероятно вкусное и сытное блюдо стало популярным завтраком и поздним завтраком во всем мире. Буквально переводя как смесь, его обычно готовят путем измельчения помидоров, лука и ряда специй, прежде чем яйца варятся сверху.





Лакса, Малайзия

Острый, сладкий, кислый и ароматный суп из Юго-Восточной Азии, лакса в основном ассоциируется с Малайзией. Как правило, это либо насыщенный и пряный бульон из кокосового молока, либо кислый бульон асам, приготовленный с тамариндом, суп готовится из толстой пшеничной лапши или рисовой вермишели и подается с курицей, креветками или рыбой.

Похлебка из моллюсков, США

Сливочная похлебка из моллюсков — лучшее блюдо Массачусетса, распространенное по всей Новой Англии. Приготовленное из картофеля, измельченных устричных крекеров и кусочков местных моллюсков, это ароматное и сытное блюдо можно есть

Гуа Бао, Тайвань

Традиционный гуа бао состоит из ломтиков свиной грудинки, приправленных маринованной зеленью горчицы, кориандром и молотым арахисом.





Буйабес, Франция

Буйабес является синонимом юга Франции, особенно портового города Марсель, и является прекрасным праздником морских существ, пойманных недалеко от побережья. Суп готовится из специй и прованских трав, а также из пьянящего шафрана. Затем в разное время добавляют различную рыбу и моллюсков, чтобы они варились в бульоне. В Марселе бульон традиционно подают отдельно от морепродуктов с ломтиками хлеба и руйем (соус из оливкового масла, панировочных сухарей, чеснока, шафрана и кайенского перца).





Гуляш, Венгрия

Хотя традиционный венгерский гуляш часто готовят в виде мясного соуса или тушеного мяса в Европе и за ее пределами, на самом деле это суп. Говяжья голень, рулька или лопатка и овощи (обычно морковь, перец, сельдерей, но не картофель) обильно приправляют паприкой и традиционно медленно варят в бульоне на открытом огне в казане. Затем его едят либо в хлебнице, либо с венгерской версией лапши шпецле.





Барбекю в техасском стиле, Техас, США

Основываясь на разнообразных культурных традициях штата, барбекю в техасском стиле имеет сильное немецкое и чешское влияние и в основном состоит из грудинки, колбасы и коротких говяжьих ребрышек, а также копченостей. Выбор гарниров обычно включает в себя некоторые виды салата и фасоли, а также картофельный салат, макароны с сыром, жареную бамию или зеленую фасоль.





Рамен, Япония

Популярность рамена, японского супа с лапшой, за последнее десятилетие выросла за пределами Японии, и легко понять, почему. В простом виде это наваристый мясной (иногда рыбный) бульон, приправленный соей или мисо и подаваемый с начинкой, такой как грибы, морские водоросли, семена кунжута, зеленый лук и яйцо всмятку. Как и в случае с большинством блюд, здесь также есть региональные разновидности, в том числе самый популярный тонкоцу (бульон из свиных костей) рамен Кюсю и мисо рамен Хоккайдо.





Качо-э-пепе, Италия

Существует бесчисленное множество божественных рецептов итальянской пасты, но этот гениален в своей простоте. В переводе "сыр и перец" блюдо, как следует из названия, состоит из нескольких основных ингредиентов: черного перца, сыра, макарон и масла.





Южный жареный цыпленок, США

Вы можете подумать, что нет ничего проще, чем обжарить во фритюре кусок курицы, но вы ошибаетесь, полагая, что это так просто. Приготовление идеального теста, добавление нужного количества приправ и выбор наилучшего способа жарки требуют практики. Блюдо, глубоко укоренившееся на юге Америки, идеальная корзинка жареной курицы — одна из лучших в списке желаний.





Бёф Бургиньон, Франция

Состоящее из говядины, медленно тушенной в красном вине, а также говяжьего бульона, моркови, лука и иногда грибов, это очень богатое блюдо наполнено разными вкусами.









Баррамунди, Австралия

Баррамунди является ключом к австралийской кухне, и вам будет трудно найти ресторан, кафе или магазин рыбы и чипсов Down Under, в меню которого его нет. Эту белую рыбу можно жарить, готовить на гриле, запекать, жарить на углях или готовить на пару, а подавать ее с лимоном и укропным маслом — превосходно.





Раклетт, Швейцария

И название сыра, и полноценное блюдо, это традиционная еда. Сыр плавят на гриле или в небольшой сковороде, а затем подают с картофелем, корнишонами, маринованным луком и иногда с мясными закусками. Считается, что он был изобретен в швейцарском кантоне Вале, но традиционно готовится из сыра раклет, производимого в этом регионе.





Пхо, Вьетнам

Это теплое, утешительное блюдо из лапши покорило мир, и это правильно. За его кажущейся простотой скрываются сложные ароматы, которые одновременно елейные и освежающие. Родившийся в северном Вьетнаме в конце 19-го века, фо был разработан под влиянием китайской и французской кухни, отражающей историю страны. Сегодня это уникальное вьетнамское предложение, за которым вам не придется далеко ходить, где бы вы ни находились.





Путин, Канада

Возможно, это не красиво, но это квебекское блюдо, безусловно, вкусное, и теперь оно популярно не только в Канаде и на северо-востоке США, но и за его пределами. Путин, состоящий из пушистой внутри и хрустящей снаружи картошки фри и густого, насыщенного и мясистого соуса, превращается в кулинарное событие благодаря добавлению сырного творога. Эти маленькие затвердевшие кусочки белого сыра сохраняют часть своей формы под действием тепла соуса.





Бирьяни, Индия

Праздник специй и риса, происхождение бирьяни связано с мусульманами Индийского субконтинента. Сегодня существует бесконечное количество разновидностей бирьяни, в зависимости от региона, где его готовят, и от повара, который его готовит, но основа — рис и набор специй — остаются неприкосновенными. Вы можете сделать свой с мясом или пропустить его для веганского или вегетарианского лакомства.





Гамбургер, США

Гамбургер берет свое начало в Германии и назван в честь города Гамбург, где в 19 веке местную говядину измельчали ​​и смешивали с луком и чесноком, а затем формовали котлеты. Но блюдо, которое мы знаем и любим сегодня, без сомнения, является американской иконой. Современное воплощение приписывается нескольким американцам и является неотъемлемой частью американской культуры питания.





Тако, Мексика

Эти мягкие кукурузные лепешки, наполненные вкусной говядиной, свининой и курицей, имеют загадочное происхождение, которое часто восходит к мексиканским серебряным рудникам 18-го века. В отличие от американских тако, мексиканская версия не включает в себя такие гарниры, как салат, помидоры, сыр или даже сметану. На самом деле, мексиканские тако обычно украшают кориандром, мелко нарезанным белым луком и чем-то вроде сальсы или, иногда, гуакамоле.





Смёрреброд, Дания

Блюдо, обычно встречающееся во всех скандинавских и балтийских странах, этот сэндвич с открытым лицом берет свое начало в Дании. Еще в 1800-х годах ломтики ржаного хлеба использовались вместо тарелки, и традиция smørrebrød (буквально, хлеб с маслом) началась, когда украшение ломтиков хлеба стало модным увлечением. Обычные начинки включают маринованную сельдь, креветки или копченый лосось, которые затем смешивают с нарезанным яйцом, майонезом и кресс-салатом. Современный smørrebrød также может быть вегетарианским, веганским или с мясной начинкой.





Сом там, Юго-Восточная Азия

Этот пряный, хрустящий салат — это вкус Юго-Восточной Азии на тарелке, приготовленный из тертой незрелой зеленой папайи и других местных фруктов и овощей, смешанных с вкусной кисло-сладкой заправкой из пальмового сахара, перца чили и сока лайма.





Арепа, Венесуэла и Колумбия

Арепа — это тип традиционного хлеба из Колумбии и Венесуэлы, который готовится из кукурузной муки с начинкой из сладкой или соленой начинки. Плоское, круглое пресное тесто готовят на гриле, запекают, жарят, варят или готовят на пару и ежедневно едят в этом регионе, где рецепт остается практически неизменным на протяжении веков.





Кебаб, Турция

Кебаб имеет давнее наследие (название было впервые записано еще в 14 веке) и, как полагают, возник в Турции, когда солдаты готовили свежедобытое мясо на открытом огне. Кебаб бывает самых разных видов: от популярного шашлыка и дёнера до региональных деликатесов, таких как адана и тести. Традиционно используется только баранина, однако по мере того, как менялись вкусы, менялось и разнообразие мяса.





Фалафель, Ближний Восток

Эта круглая, обжаренная во фритюре котлета из молотого нута, трав, специй и лука станет вкусным вегетарианским лакомством. Фалафель имеет тысячелетнюю историю, вероятно, родом из Египта, где христиане-копты ели его вместо мяса во время Великого поста и готовили из бобов фава. Блюдо позже мигрировало в сторону Леванта, где оно приняло свою нынешнюю форму нута.





Поке, Гавайи, США

Местное гавайское блюдо из сырой рыбы, нарезанное кубиками, что в переводе с гавайского означает "нарезать", в последние годы приобрело популярность в США, вероятно, из-за привлекательности его здоровых, свежих ингредиентов. Но этот вкус моря имеет древние корни, уходящие в далекое прошлое, когда коренные островитяне натирали морскую соль, морские водоросли и традиционную приправу инамона в свой свежий улов.





Хачапури, Грузия

Эти рыхлые булочки с сыром, маслом и жидким яйцом в центре — настолько грузинские, насколько это возможно. Национальное блюдо страны, оно идеально подходит в качестве закуски или гарнира к большому обеду. В Грузии хачапури настолько популярное и широко доступное блюдо, что его даже используют для измерения уровня инфляции в разных городах Грузии (это известно как индекс хачапури).





Димсам, Китай

Трапеза из небольших пикантных и сладких блюд – в основном пельмени, булочки и булочки, приготовленные на пару и жареные – история димсама неразрывно связана со старинными китайскими чайными. Димсам, подаваемый в бамбуковых пароварках, означает "прикоснуться к сердцу" на кантонском диалекте и с тех пор превратился в неотъемлемый элемент китайской кухни.





Говяжий ренданг, Индонезия

Это вкусное западно-суматрское карри приобретает особый вкус благодаря длительному процессу приготовления, который включает в себя сочетание говядины с острой пастой из чеснока, лука, красного перца чили, куркумы, имбиря, перца, лемонграсса, калгана, звездчатого аниса, листьев кафрского лайма, лаврового листа. и листья куркумы. Затем его смешивают с кокосовым молоком и готовят, пока мясо не станет мягким, а жидкость вокруг него не карамелизируется.





Суши, Япония

На сегодняшний день существует пять основных видов суши – нигири (рыба, подаваемая на рисе), сашими (рыба без риса), маки (рис и начинка, завернутая в водоросли), урамаки (водоросли обертывают начинку рисом снаружи) и темаки. (конусообразной формы).





Масала доса, Индия

Масала доса — это вариация с вкусной начинкой из пропаренного картофеля, жареного лука и специй. Часто подается с кокосовым и томатным чатни, это одна из самых популярных и вкусных закусок в Южной Индии.

Жареные мидии

От побережья до улиц Брюсселя бельгийцы любят обедать, состоящим из хрустящего золотистого картофеля фри и большой кастрюли с мидиями. Хотя мидии готовятся на пару в различных бульонах и соусах с множеством ингредиентов, ничто не сравнится с классическим маринадом — смесью белого вина, лука, петрушки, сливок и масла.





Таджин, Марокко

Сладкое и согревающее медленно приготовленное рагу, подаваемое в терракотовой кастрюле, в которой оно готовится (от которого оно и получило свое название), таджин на протяжении веков был одним из основных продуктов марокканской кухни. Чтобы приготовить аппетитное блюдо, вы можете смешать мясо или птицу с овощами или фруктами и нежными специями из куркумы, корицы, шафрана, имбиря и тмина. Первоначально берберское блюдо, оно на протяжении веков сочетало в себе арабское, османское, мавританское и французское влияние.





Кёттбуллар, Швеция

Вопрос о том, обязаны ли шведские фрикадельки своим международным авторитетом IKEA, остается спорным. Что правда, так это то, что страна объявила происхождение своего национального блюда турецким. Они основаны на рецепте, который король Карл XII принес в начале 18 века, и традиционно подаются со сливочным коричневым соусом, похожим на соус, картофельным пюре или отварным картофелем и брусничным джемом.





Пицца Неаполитана, Италия

Если когда-либо продукт питания не нуждался в представлении, это была бы пицца. И если какая-либо пицца может претендовать на звание родоначальницы международной навязчивой идеи, то это пицца Napoletana родом из Неаполя в Италии.





Раребит, Уэльс, Великобритания

Настоящий валлийский раритет представляет собой гораздо больше, чем просто жареный сыр на тосте. Он имеет сенсационный соус из расплавленного чеддера с горчицей, элем и вустерширским соусом, которым поливают тосты, а не жарят на гриле. Некоторые рецепты требуют добавления яичных желтков, которые способствуют невероятно сливочному и насыщенному соусу. Как бы вы это ни делали, это, без сомнения, один из самых успокаивающих продуктов в Великобритании.





Пьероги, Польша

Хотя разновидности вареников популярны в России, Украине, Грузии и Беларуси, вареники являются синонимом польской кухни. Разнообразные начинки, как сладкие, так и соленые, заворачивают в тонко раскатанное тесто, а затем обжаривают (или варят, если они сладкие) и подают в качестве закуски, первого блюда или десерта. Самые популярные пикантные начинки включают квашеную капусту или смесь мяса и лука, а сладкие варианты обычно содержат сладкий творог или чернику и сахар.





Гамбо, Луизиана, США

Название происходит от западноафриканского слова бамия, а в самом блюде используется своего рода ру, так что здесь также присутствует явное французское влияние. Что мы знаем точно, так это то, что это бодрящее рагу, приготовленное из лузианской Святой Троицы из сельдерея, болгарского перца и лука, доставляет удовольствие.





Севиче, Перу

Это блюдо настолько является частью наследия Перу, что в стране есть праздник, посвященный его празднованию 28 июня. Кусочки сырой рыбы пару минут маринуют в соке лайма вместе с луком, перцем чили, солью и маслом. Традиционно севиче подают комнатной температуры с гарнирами из кукурузы, сладкого или белого картофеля и холодным пивом.





Зауэрбратен, Германия

Немецкое национальное блюдо, представляет собой жаркое из говяжьего огузка, который традиционно маринуют в течение нескольких дней в смеси уксуса или красного вина (или того и другого), воды, трав и специй. Затем его подают с богатым кисло-сладким соусом. Многие люди думают, что это блюдо восходит к самому Карлу Великому в 9 веке, в то время как другие документы говорят, что Юлий Цезарь был вдохновителем блюда — считается, что он отправил амфоры, наполненные говядиной, маринованной в вине, в новую римскую колонию Кельн.





Колканнон, Ирландия

Исторически сложилось так, что эту простую тарелку картофельного пюре и капусты (или капусты) с молоком, маслом, солью и перцем ели в Ирландии круглый год, обычно с вареной ветчиной. Колканнон настолько любим, что о нем даже слагают песни, а еще это традиционное ирландское блюдо на Хэллоуин.





Рис Джоллоф, Западная Африка

Западноафриканское блюдо из риса джоллоф горячо оспаривается в Нигерии, Гане, Сенегале и некоторых других странах Западной Африки. В нигерийской версии рис добавляют в острый томатный соус и варят на медленном огне до готовности. Ганцы используют рис басмати вместо длиннозерного, и их вариант риса джоллоф также более острый.





Вяленая курица, Ямайка

Способ маринования мяса, характерный для Ямайки, джерк готовится из душистого перца и шотландского перца, и его название, как полагают, испанское, происходит от перуанского слова charqui, что означает сушеные полоски мяса. Мясо жарится на гриле, и в результате вкус и аромат становятся восхитительно копчеными и пряными. Вы найдете придурки практически повсюду на Карибах.





Котлета по-киевски, Украина

Эти куриные грудки, покрытые панировочными сухарями, с сочащейся в центре чесночной прелестью, завоевали сердца и вкусовые рецепторы, став любимым британским готовым блюдом в 1980-х годах.





Сингапурская лапша, Гонконг

Еще одно блюдо с неправильным названием, эта лапша с карри на самом деле родом не из Сингапура. На самом деле, жареная вермишель с порошком карри, овощами, яичницей-болтуньей и мясом имеет кантонское происхождение и широко распространена в Гонконге, но в Сингапуре о ней почти ничего не слышно. Сегодня это блюдо является любимой классикой еды на вынос во многих странах.





Хаггис, нипы и татти, Шотландия, Великобритания

Пикантный мясной пудинг из овечьих потрохов с салом, овсянкой, луком и специями, увековеченный Робертом Бернсом как "великий вождь гонки пудингов", является синонимом Шотландии. Хаггис, который едят в январе, чтобы отпраздновать Ночь Бернса, традиционно подают с neeps и tatties, также известными как картофельное пюре и репа, и, конечно же, с небольшим глотком. Идеальное средство для борьбы с зимними холодами.





Бибимбап, Южная Корея

Пибимпап, наполненный теплым белым рисом на дне и нарезанной говядиной, обжаренными и маринованными овощами, а также различными соусами и жидким яйцом сверху, является иконой корейской кухни. Традиционно блюдо ели накануне лунного нового года, когда семье нужно было избавиться от всех остатков. Сегодня это популярное блюдо на обед и ужин, которое едят во всем мире.





Фейжоада, Бразилия

Хотя фейжоада считается национальным блюдом Бразилии, она популярна во многих частях мира. Бразильская версия рагу традиционно состоит из обрезков свинины (включая уши, хвост, язык и рыло), которые превращаются в ароматное рагу благодаря разнообразным приправам и специям, а также сытной черной фасоли.​





Асадо, Аргентина

Асадо — это больше, чем просто барбекю. Его корни уходят к пампасским гаучо середины 18-19 веков, которые жарили говядину у медленно горящего огня на металлической конструкции, называемой асадор. В Аргентине это образ жизни, и большинство семей собираются раз в неделю. Асадор, или повар, поставит просто приправленное мясо — первосортные куски, субпродукты и сосиски, подаваемые вместе — на пламя, желательно от дров, примерно на два часа. Мясо подается от средней до полной прожарки.





Венский шницель, Австрия

Венский шницель представляет собой тонкую жареную котлету из телятины, растолченную, посоленную и обваленную в корке из муки, яиц и панировочных сухарей.





Рыба с жареным картофелем, Великобритания

У этого блюда туманная история происхождения, потенциальные корни 19-го века как в Ланкашире, так и в Лондоне — действительно, чипсы были дешевым, вкусным, основным продуктом питания на промышленном севере, а жареная рыба была обычным явлением в лондонском Ист-Энде. Как бы то ни было, белая рыба в кляре в сочетании с идеальным чипсом — это национальная страсть, которая никогда не утихает.





Боботи, Южная Африка

Боботи (произносится как ба-бур-чай) с мясом карри и фруктами со сливочной золотой начинкой на яичной основе — национальное блюдо Южной Африки. Со смешанным культурным наследием он существует уже много веков. Думайте об этом как о чем-то среднем между пастушьим пирогом и мусакой, и вы будете на правильном пути.





Мусака, Греция

Хорошая мусака — прекрасное блюдо, которое должно быть в вашем репертуаре. Слои сливочного соуса, картофеля, мясного фарша и баклажанов создают богатое и сытное блюдо, идеально подходящее для семейного ужина. Считается, что мусака также распространена в Турции и Ливане с тех пор, как арабы привезли баклажаны в Грецию.





Баница, Болгария

Это сырное болгарское печенье для завтрака можно подавать горячим или холодным, и его часто едят с простым йогуртом, айраном (традиционным йогуртовым напитком) или бозой (ферментированным напитком), почти так же, как французы едят круассан. Он сделан из яиц и сыра, помещенных между листами теста фило, которые затем завернуты в спираль, а в особых случаях добавляются скрытые угощения или сообщения.





Плов, Узбекистан

Мясное блюдо из риса, плов представлено более чем в 60 вариантах и ​​является сердцем узбекской кухни. Его суть — длиннозерный рис, пропаренный с шафраном, со слоем яиц, муки, масла и йогурта на дне. Сверху часто наваливают мясо, сухофрукты, свежую зелень, рыбу, овощи и специи. Но, по сути, плов — это рис с луком и морковью с мясом вроде баранины или баранины, и его история насчитывает более тысячи лет.





Пастель де чокло, Чили

Разновидность чилийского пастушьего пирога, пастель де чокло, буквально "кукурузный пирог", является популярной едой для комфорта, которая сочетает в себе культуру коренных жителей и испанских конкистадоров в смеси южноамериканской кукурузы и говяжьего фарша. Основа из говядины, курицы, лука, оливок и сваренных вкрутую яиц приобретает сладкий вкус благодаря добавлению изюма, типичного для южноамериканской кухни.





Паэлья, Испания

Ни один визит в Испанию не обходится без вкуса местной паэльи, блюда из морепродуктов и риса, столь же синонимичного солнечному свету, как и его восхитительные ароматы. Паэлья имеет древние корни, но свою современную форму начала принимать в 19 веке в Албуфейре, недалеко от Валенсии, когда рабочие готовили рис и морепродукты на открытом огне.





Пад Тай, Таиланд

Тайское национальное блюдо, пад тай, является популярной уличной едой по всей стране. Хотя существует множество вариаций пад-тай, в этом блюде обычно используется рисовая лапша, обжаренная с яйцами, тофу, пастой из тамаринда, рыбным соусом, сушеными креветками, пальмовым сахаром и красным перцем чили, а затем посыпанная арахисом. Сочетание сладкого, соленого, умами и кислого вкуса — это вкусовое ощущение, любимое во всем мире.





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