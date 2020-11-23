Королевский рождественский пудинг: рецепт от поваров Букингемского дворца (видео)

Если вы давно хотели почувствовать себя королевской особой, у вас есть прекрасная возможность сделать это на Рождество.



Фото: bykvu.com

Специально к предстоящему празднику повара Букингемского дворца открыли секрет и поделились рецептом рождественского пудинга, который ежегодно стоит на столе в британской королевы. Видео с рецептом повара выложили в Твиттере королевской семьи.

Чтобы приготовить пудинг, весом 1 килограмм, вам понадобятся:

- 250 граммов обычного изюма

- 250 граммов мелкого изюма сорта "каррентс"

- 185 граммов крупного изюма сорта "султана"

- 150 граммов смеси апельсиновой и лимонной цедры

- 250 граммов животного жира или его заменителя для вегетарианцев

- 250 граммов хлебных крошек

- 90 граммов муки

- 12 граммов смеси специй

- 180 граммов коричневого сахара

- 2 яйца

- 175 миллилитров пива

- 40 миллилитров темного рома

- 40 миллилитров бренди

Как приготовить пудинг

1. Для начала перемешайте все сухие составляющие. Вбейте в массу яйца, напитки, повторно перемешайте.

2. После этого смажьте форму, в которой будете выпекать пудинг, жиром. Выложите туда смесь, которую уже перемешали раньше. Сверху положите пергаментную бумагу. Накройте форму фольгой.

3. Поставьте форму в глубокий сотейник. Залейте его так, чтобы формы были погружены в нее на три четверти от своей высоты.

4. Варите на маленьком огне до шести часов, добавляйте воду по мере необходимости.

После того как блюдо довариться, охладите пудинг, упакуйте его и поместите в холодное место до праздника.

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