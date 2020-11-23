Королевский рождественский пудинг: рецепт от поваров Букингемского дворца (видео)

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Кириєнко Анна
Если вы давно хотели почувствовать себя королевской особой, у вас есть прекрасная возможность сделать это на Рождество.
Фото: bykvu.com
Специально к предстоящему празднику повара Букингемского дворца открыли секрет и поделились рецептом рождественского пудинга, который ежегодно стоит на столе в британской королевы. Видео с рецептом повара выложили в Твиттере королевской семьи.
Чтобы приготовить пудинг, весом 1 килограмм, вам понадобятся:
- 250 граммов обычного изюма
- 250 граммов мелкого изюма сорта "каррентс"
- 185 граммов крупного изюма сорта "султана"
- 150 граммов смеси апельсиновой и лимонной цедры
- 250 граммов животного жира или его заменителя для вегетарианцев
- 250 граммов хлебных крошек
- 90 граммов муки
- 12 граммов смеси специй
- 180 граммов коричневого сахара
- 2 яйца
- 175 миллилитров пива
- 40 миллилитров темного рома
- 40 миллилитров бренди
1. Для начала перемешайте все сухие составляющие. Вбейте в массу яйца, напитки, повторно перемешайте.
2. После этого смажьте форму, в которой будете выпекать пудинг, жиром. Выложите туда смесь, которую уже перемешали раньше. Сверху положите пергаментную бумагу. Накройте форму фольгой.
3. Поставьте форму в глубокий сотейник. Залейте его так, чтобы формы были погружены в нее на три четверти от своей высоты.
4. Варите на маленьком огне до шести часов, добавляйте воду по мере необходимости.
После того как блюдо довариться, охладите пудинг, упакуйте его и поместите в холодное место до праздника.Также сайт "Комментарии" рекомендует посмотреть лучшие рождественские рекламы 2020 года.
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