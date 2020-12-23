Королевские кондитеры раскрыли тайну приготовления рождественского пряничного домика

Лучшие кондитеры британской королевской семьи в Твиттере раскрыли тайну приготовления вкусного и невероятно красивого пряничного домика. Съедобный дом ежегодно украшает новогодний стол Елизаветы II.

Рецепт рождественского пряничного домика как у королевы Елизаветы II. Фото: nrtv.ru

Чтобы приготовить королевское угощение у себя дома, вам нужно смешать килограмм муки, 28 граммов измельченного имбиря, 14 г соды, столько же порошка корицы.



К сухой массе надо добавить 335 граммов нарезанного кусочками сливочного масла и перемешивать, пока не появятся крошки.

После этого необходимо в смесь добавить 500 граммов сахара, желательно коричневого и 140 граммов яиц.

Затем в смесь надо залить 175 граммов золотого сиропа. Чтобы его приготовить, следует смешать воду, сахар и лимон. Сироп должен напоминать патоку.

Когда тесто будет готово, надо разделить его на две части и тонко раскатать. Полученное стоит завернуть в фольгу или пленку и оставить в холодильнике на несколько часов. Потом можно еще раз раскатать тесто, после — вырезать детали композиции. Образец деталей можно посмотреть в посте.

Непосредственно перед выпечкой нужно снова охладить все части дома.

Разогрев духовку, можно начинать выпекать пряники-детали. Идеальная температура в духовке, при которой тесто хорошо пропечется — 165 градусов. Для крупных деталей понадобится 18 минут, для мелких немного меньше — 12 минут.

Далее переходим к глазури. Нам нужно использовать 1500 граммов сахарной пудры, 200 г яичных белков и 50 граммов лимонного сока. Все это перемешиваем сначала руками, потом миксером.

Можно включить свою фантазию и слепить вкусные украшения любой формы.

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