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Классика кулинарии: как приготовить идеальные картофельные оладьи

Оладьи картофельные – очень сытное блюдо из картофеля. Их даже можно подавать как гарнир к мясной подливе

сегодня, 12:20
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Черновалова Кристина

Картофельные оладьи — блюдо, которое знакомо многим с детства. Эти пышные и золотистые лакомства не только просты в приготовлении, но и могут стать украшением как повседневного, так и праздничного стола. Сегодня мы поделимся с вами подробным рецептом приготовления картофельных оладий, который придётся по вкусу даже самым требовательным гурманам.

Классика кулинарии: как приготовить идеальные картофельные оладьи

Картофельные оладья

Ингредиенты:

  • Картофель — 6 средних клубней

  • Лук репчатый — 1 большая головка

  • Яйца — 2 штуки

  • Мука — 3-4 столовые ложки

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

  • Растительное масло — для жарки

Подготовка продуктов: Прежде всего, необходимо тщательно вымыть картофель и очистить его от кожуры. Лук следует очистить и нарезать на мелкие кубики. После этого можно приступить непосредственно к приготовлению.

Пошаговый рецепт:

  1. На тёрке с мелкими отверстиями натереть картофель. Чтобы избавиться от лишней жидкости, картофельную массу следует хорошо отжать через марлю или с помощью сита. Это поможет оладьям получиться более хрустящими.

  2. Добавить в картофель мелко нарезанный лук, яйца, муку, соль и перец. Всё тщательно перемешать до получения однородной массы. Консистенция теста должна напоминать густую сметану.

  3. В сковороде разогреть растительное масло. Ложкой выкладывать массу в сковороду, формируя оладьи. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, по приблизительно 3-4 минуты с каждой стороны.

  4. Готовые оладьи выкладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подача: Картофельные оладьи традиционно подаются горячими. Их можно подать с сметаной, мясным или грибным соусом. Также они прекрасно сочетаются с яблочным пюре, что добавит нотку необычности в привычное блюдо.

Вариации рецепта: Для тех, кто любит экспериментировать, можно добавить в оладьи зелень или измельчённый чеснок, что придаст блюду пикантности и новизны. Также вместо муки можно использовать кукурузный крахмал, который сделает оладьи еще более хрустящими.

Картофельные оладьи — это не только вкусно, но и максимально просто. Это блюдо подойдёт для любого случая: будь то ужин в кругу семьи или часть праздничного меню. Следуя нашему рецепту, вы без труда сможете порадовать своих близких домашним и ароматным блюдом.



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