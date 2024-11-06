Как сварить яйца правильно: три популярных способа – вкрутую, всмятку и в мешочек

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Черновалова Кристина
Сварить яйцо — как простая задача, но каждый вид варки имеет свои секреты. Чтобы получить именно то, что хотите — будь то едва застывший желток или твердое яйцо для салата, важно знать время и способ. Давайте рассмотрим три классических варианта: яйца вкрутую, всмятку и в мешочек.
Как приготовить яйца вкрутую, всмятку и в мешочек
Идеально для салатов и перекусов. Сваренное вкрутую яйцо имеет твердый желток и белок. Это удобно брать с собой или добавлять в блюда.
Поставьте яйца в кастрюлю, залейте прохладной водой, чтоб вода покрывала яичка на 2-3 см.
Доведите воду до кипения на среднем огне.
Когда вода закипит, убавьте огонь и оставьте яйца вариться 9-12 минут. Чем дольше варите, тем жестче будет желток.
Охладите яйца под холодной водой, чтобы остановить процесс варки, и они легко чистились.
Идеально для горячих тостов или каш. Всмятку сваренные яйца – это мягкий белок и немного жидкий желток. Они добавляют кремовость во многие блюда.
Как и в случае с яйцами вкрутую, положите яйца в кастрюлю и залейте водой.
Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 5-7 минут.
После окончания варки сразу же остудите яйца в холодной воде, чтобы сохранить нежную текстуру.
Идеально для легких завтраков. Яйцо "в мешочек" имеет мягкий держащий форму белок и жидкий желток внутри. Это отличный выбор для завтрака или приложения к салатам.
Как обычно, начните с холодной воды и яиц в кастрюле.
Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 3-4 минуты.
Осторожно снимите яйца, остудите под холодной водой и готово – нежная текстура гарантирована.
Теперь, когда вы знаете эти простые способы, можете выбрать идеальный вариант для любого блюда.
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