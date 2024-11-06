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Как сварить яйца правильно: три популярных способа – вкрутую, всмятку и в мешочек

Варим яйца, как шеф-повар: идеально крутые, нежные всмятку и яйца «в мешочек»

сегодня, 03:25
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Черновалова Кристина

Сварить яйцо — как простая задача, но каждый вид варки имеет свои секреты. Чтобы получить именно то, что хотите — будь то едва застывший желток или твердое яйцо для салата, важно знать время и способ. Давайте рассмотрим три классических варианта: яйца вкрутую, всмятку и в мешочек.

Как сварить яйца правильно: три популярных способа – вкрутую, всмятку и в мешочек

Как приготовить яйца вкрутую, всмятку и в мешочек

Яйца вкрутую

Идеально для салатов и перекусов. Сваренное вкрутую яйцо имеет твердый желток и белок. Это удобно брать с собой или добавлять в блюда.

  1. Поставьте яйца в кастрюлю, залейте прохладной водой, чтоб вода покрывала яичка на 2-3 см.

  2. Доведите воду до кипения на среднем огне.

  3. Когда вода закипит, убавьте огонь и оставьте яйца вариться 9-12 минут. Чем дольше варите, тем жестче будет желток.

  4. Охладите яйца под холодной водой, чтобы остановить процесс варки, и они легко чистились.

Яйца всмятку

Идеально для горячих тостов или каш. Всмятку сваренные яйца – это мягкий белок и немного жидкий желток. Они добавляют кремовость во многие блюда.

  1. Как и в случае с яйцами вкрутую, положите яйца в кастрюлю и залейте водой.

  2. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 5-7 минут.

  3. После окончания варки сразу же остудите яйца в холодной воде, чтобы сохранить нежную текстуру.

Яйца в мешочек

Идеально для легких завтраков. Яйцо "в мешочек" имеет мягкий держащий форму белок и жидкий желток внутри. Это отличный выбор для завтрака или приложения к салатам.

  1. Как обычно, начните с холодной воды и яиц в кастрюле.

  2. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 3-4 минуты.

  3. Осторожно снимите яйца, остудите под холодной водой и готово – нежная текстура гарантирована.

Теперь, когда вы знаете эти простые способы, можете выбрать идеальный вариант для любого блюда.



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