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Как сделать заправку для борща на зиму: рецепт от известного повара

Запаситесь на зиму такой заправкой, чтобы радовать близких вкуснейшим горячим борщом в холодную пору

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Сани нужно готовить летом, а заправку для борща на зиму – прямо сейчас. Как сделать вкусную основу для борща из доступных ингредиентов, рассказал популярный повар Евгений Клопотенко.

Как сделать заправку для борща на зиму: рецепт от известного повара

На 3-4 небольшие банки объемом 0,375 - 0,5 л необходимы такие ингредиенты: две свеклы, 4-5 томатов, два болгарских перца, две моркови, два репчатых лука, три зубчика чеснока, десять веточек укропа, 100-150 мл подсолнечного масла, 3 ст. л. уксус (9%), 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли.

Морковь очистить и натереть на терке для корейской моркови или на крупной терке. Очистить чеснок и мелко порубить, а лук – нарезать мелкими кубиками. Болгарский перец очистить от семян и нарезать средними кубиками.

Отправить в кастрюлю с толстым дном сначала чеснок с луком и подсолнечное масло. Тушить до прозрачности в течение 3-4 минут. Потом добавить морковь к луку с чесноком и снова тушить три минуты до мягкости моркови. Далее добавить перец в кастрюлю, продолжая тушить 2-3 минуты.

Теперь нужно натереть свеклу на терке для корейской моркови, отправить ее к остальным овощам Томаты разрезать пополам и натереть на крупной терке так, чтобы кожица томата осталась у вас в руках, потому как она не пригодится.

После влить полученную томатную массу в кастрюлю к готовящимся овощам. Добавить соль и сахар, тушить заправку для борща 25-30 минут.

Затем мелко порубить зелень и добавить к заправке. Влить уксус и тушить еще пять минут.

Разложить полученную заправку по стерильным банкам и укупорить крышками. Хранить заправку для борща нужно в прохладном месте.

Ранее мы рассказали, как приготовить на зиму томатную пасту дома.


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