Как приготовить жареные пирожки с мясом: простой рецепт

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Черновалова Кристина
Жареные пирожки с мясом – одно из самых популярных блюд в домашней кулинарии. Они отличаются сытностью, ароматом и хрустящей корочкой. Предлагаем подробный рецепт, который позволит приготовить это блюдо быстро и без лишних затруднений.
Жареные пирожки с мясом: пошаговый рецепт
Мука пшеничная — 500 г
Вода теплая — 250 мл
Дрожжи сухие – 1 чайная ложка
Сахар — 1 чайная кровать
Соль — 1 чайная кровать
Масло растительное — 2 столовые ложки
Мясной фарш (свинина, говядина или микс) – 400 г
Лук репчатый — 2 средние головки
Соль, перец — по вкусу
Специи (по желанию) — например, паприка или кориандр
Шаг 1: Подготовка теста
В тёплой воде растворите дрожжи, добавьте сахар и перемешайте. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
В большой миске смешайте муку с солью. Влейте дрожжевой раствор и растительное масло. Замесите эластичное тесто.
Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 1 час. За это время оно должно увеличиться в объеме в 2 раза.
Шаг 2: Приготовление начинки
Почистите лук и мелко нашинкуйте его.
На сковороде с небольшим количеством поджарьте лук до золотистого цвета.
Добавьте фарш, перемешайте и жарьте на среднем огне до готовности.
Приправьте солью, перцем и специями. Оставьте начинку остыть.
Шаг 3: Формирование пирожков
Разделите тесто на небольшие шарики одинакового размера (примерно 50 г каждый).
Раскатайте каждый шарик в тонкий кружок.
Положите 1-2 столовых ложки начинки в центр кружка.
Соедините края теста, плотно закрепив швы, чтобы пирожок не раскрылся во время жарки.
Шаг 4: Жарение
В глубокой сковороде или в кастрюле нагрейте большое количество масла. Температура должна быть достаточной для жарки, но не слишком высокой, чтобы пирожки не подгорели.
Жарьте пирожки порциями до золотистого цвета с обеих сторон.
Выкладывайте готовые пирожки на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Жареные пирожки с мясом лучше подавать теплыми, дополнив их свежими овощами или легким соусом. Для хранения охлажденные пирожки можно положить в холодильник, а перед подачей разогреть в духовке или микроволновке.
Этот рецепт подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного меню. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают жареные пирожки с мясом любимым блюдом для всей семьи.
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