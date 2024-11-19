Как приготовить жареные пирожки с мясом: простой рецепт

Жареные пирожки с мясом – одно из самых популярных блюд в домашней кулинарии. Они отличаются сытностью, ароматом и хрустящей корочкой. Предлагаем подробный рецепт, который позволит приготовить это блюдо быстро и без лишних затруднений.

Жареные пирожки с мясом: пошаговый рецепт

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная — 500 г

Вода теплая — 250 мл

Дрожжи сухие – 1 чайная ложка

Сахар — 1 чайная кровать

Соль — 1 чайная кровать

Масло растительное — 2 столовые ложки

Ингредиенты для начинки:

Мясной фарш (свинина, говядина или микс) – 400 г

Лук репчатый — 2 средние головки

Соль, перец — по вкусу

Специи (по желанию) — например, паприка или кориандр

Пошаговая инструкция по приготовлению

Шаг 1: Подготовка теста

В тёплой воде растворите дрожжи, добавьте сахар и перемешайте. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы активировались дрожжи. В большой миске смешайте муку с солью. Влейте дрожжевой раствор и растительное масло. Замесите эластичное тесто. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 1 час. За это время оно должно увеличиться в объеме в 2 раза.

Шаг 2: Приготовление начинки

Почистите лук и мелко нашинкуйте его. На сковороде с небольшим количеством поджарьте лук до золотистого цвета. Добавьте фарш, перемешайте и жарьте на среднем огне до готовности. Приправьте солью, перцем и специями. Оставьте начинку остыть.

Шаг 3: Формирование пирожков

Разделите тесто на небольшие шарики одинакового размера (примерно 50 г каждый). Раскатайте каждый шарик в тонкий кружок. Положите 1-2 столовых ложки начинки в центр кружка. Соедините края теста, плотно закрепив швы, чтобы пирожок не раскрылся во время жарки.

Шаг 4: Жарение

В глубокой сковороде или в кастрюле нагрейте большое количество масла. Температура должна быть достаточной для жарки, но не слишком высокой, чтобы пирожки не подгорели. Жарьте пирожки порциями до золотистого цвета с обеих сторон. Выкладывайте готовые пирожки на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Жареные пирожки с мясом лучше подавать теплыми, дополнив их свежими овощами или легким соусом. Для хранения охлажденные пирожки можно положить в холодильник, а перед подачей разогреть в духовке или микроволновке.

Этот рецепт подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного меню. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают жареные пирожки с мясом любимым блюдом для всей семьи.