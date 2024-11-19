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Как приготовить жареные пирожки с мясом: простой рецепт

Жареные пирожки с мясом: пошаговый рецепт для домашней кухни

сегодня, 06:00
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Черновалова Кристина

Жареные пирожки с мясом – одно из самых популярных блюд в домашней кулинарии. Они отличаются сытностью, ароматом и хрустящей корочкой. Предлагаем подробный рецепт, который позволит приготовить это блюдо быстро и без лишних затруднений.

Как приготовить жареные пирожки с мясом: простой рецепт

Жареные пирожки с мясом: пошаговый рецепт

Ингредиенты для теста:

  • Мука пшеничная — 500 г

  • Вода теплая — 250 мл

  • Дрожжи сухие – 1 чайная ложка

  • Сахар — 1 чайная кровать

  • Соль — 1 чайная кровать

  • Масло растительное — 2 столовые ложки

Ингредиенты для начинки:

  • Мясной фарш (свинина, говядина или микс) – 400 г

  • Лук репчатый — 2 средние головки

  • Соль, перец — по вкусу

  • Специи (по желанию) — например, паприка или кориандр

Пошаговая инструкция по приготовлению

Шаг 1: Подготовка теста

  1. В тёплой воде растворите дрожжи, добавьте сахар и перемешайте. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.

  2. В большой миске смешайте муку с солью. Влейте дрожжевой раствор и растительное масло. Замесите эластичное тесто.

  3. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 1 час. За это время оно должно увеличиться в объеме в 2 раза.

Шаг 2: Приготовление начинки

  1. Почистите лук и мелко нашинкуйте его.

  2. На сковороде с небольшим количеством поджарьте лук до золотистого цвета.

  3. Добавьте фарш, перемешайте и жарьте на среднем огне до готовности.

  4. Приправьте солью, перцем и специями. Оставьте начинку остыть.

Шаг 3: Формирование пирожков

  1. Разделите тесто на небольшие шарики одинакового размера (примерно 50 г каждый).

  2. Раскатайте каждый шарик в тонкий кружок.

  3. Положите 1-2 столовых ложки начинки в центр кружка.

  4. Соедините края теста, плотно закрепив швы, чтобы пирожок не раскрылся во время жарки.

Шаг 4: Жарение

  1. В глубокой сковороде или в кастрюле нагрейте большое количество масла. Температура должна быть достаточной для жарки, но не слишком высокой, чтобы пирожки не подгорели.

  2. Жарьте пирожки порциями до золотистого цвета с обеих сторон.

  3. Выкладывайте готовые пирожки на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Жареные пирожки с мясом лучше подавать теплыми, дополнив их свежими овощами или легким соусом. Для хранения охлажденные пирожки можно положить в холодильник, а перед подачей разогреть в духовке или микроволновке.

Этот рецепт подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного меню. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают жареные пирожки с мясом любимым блюдом для всей семьи.



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