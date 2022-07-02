logo

BTC/USD

19297.86

ETH/USD

1067.72

LTC/USD

50.63

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Как приготовить вкусную шаурму в домашних условиях: рецепт
commentss НОВОСТИ Все новости

Как приготовить вкусную шаурму в домашних условиях: рецепт

Как приготовить шаурму дома - пошаговый рецепт

2 июля 2022, 23:29
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Шаурма является довольно популярным стритфудом. Это блюдо также легко можно приготовить самостоятельно, потратив на это примерно час или полтора часа своего времени. Журналисты портала "Комментарии" расскажут читателям, как в домашних условиях быстро и просто приготовить вкусную шаурму.  

Как приготовить вкусную шаурму в домашних условиях: рецепт

По вкусу данная шаурма будет отличаться от той, которую можно приобрести в уличных ларьках. Один из ингредиентов, а именно сыр Чеддер, придаст блюду особый вкус.  

Ингредиенты:  

• Белокочанная или молодая капуста; 

• Куриное филе — 700-800г; 

• Сыр Чеддер — 8 пластинок; 

• Помидоры — 2-3 шт. (больших); 

• Огурец — 1шт; 

• Лаваш — 4 больших или 8 штук маленьких; 

• Кетчуп; 

• Специи: итальянские травы, карри, паприка; 

Для соуса: 

• Майонез — 300 г (средней жирности); 

• Чеснок — 1 зубчик; 

• Специи: итальянские травы, карри, паприка. 

Пошаговый способ приготовления:  

1. Куриное филе порезать кубаками, посолить, добавить специи и перемешать;  

2. Ображить мясо до появления золотистой корочки; 

3. Промыть овощи. Нарезать соломкой капусту, помидор нарезать полукольцами, огурец нарезать кружочками, а затем порезать их соломкой; 

6. Лаваш разрезать на две части (в случае, если лаваш большой); 

7. Для соуса потребуется смешать майонез со специями и добавить измельченный зубчик чеснока. 

Сборка шаурмы: 

1. Нижнюю часть лаваша смазываем соусом; 

2. Выкладываем на соус капусту; 

3. На капусту выкладываем огурцы; 

4. Далее идет слой обжаренного куриного филе; 

5. Затем сверху филе поливаем кетчупом и добавляем немного майонезного соуса; 

6. Сверху выкладываем слой помидоров; 

7. Затем берем пластинку сыра Чеддер и разделяем ее на две части, после чего кладем их поверх помидоров; 

8. Сворачиваем шаурму; 

9. Поджарить до образования корочки на сковороде (без добавления масла).

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что часть Украины накроют грозы, град и шквальный ветер: объявлено штормовое предупреждение (КАРТА). Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что стало известно, сколько мэров и сельских голов находятся в плену оккупантов. В настоящий момент в российском плену находятся восемь городских, сельских и поселковых голов. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощный врыв попал на видео: в Запорожской области взлетел на воздух российский склад боеприпасов (ВИДЕО). ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Беларусь не стремится воевать в Украине — Лукашенко. Лукашенко заявил, что его страну якобы пытаются втянуть в войну в Украине, но Минск к этому не стремится. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!