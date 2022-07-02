Как приготовить вкусную шаурму в домашних условиях: рецепт

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Денис
Шаурма является довольно популярным стритфудом. Это блюдо также легко можно приготовить самостоятельно, потратив на это примерно час или полтора часа своего времени. Журналисты портала "Комментарии" расскажут читателям, как в домашних условиях быстро и просто приготовить вкусную шаурму.
По вкусу данная шаурма будет отличаться от той, которую можно приобрести в уличных ларьках. Один из ингредиентов, а именно сыр Чеддер, придаст блюду особый вкус.
Ингредиенты:
• Белокочанная или молодая капуста;
• Куриное филе — 700-800г;
• Сыр Чеддер — 8 пластинок;
• Помидоры — 2-3 шт. (больших);
• Огурец — 1шт;
• Лаваш — 4 больших или 8 штук маленьких;
• Кетчуп;
• Специи: итальянские травы, карри, паприка;
Для соуса:
• Майонез — 300 г (средней жирности);
• Чеснок — 1 зубчик;
• Специи: итальянские травы, карри, паприка.
Пошаговый способ приготовления:
1. Куриное филе порезать кубаками, посолить, добавить специи и перемешать;
2. Ображить мясо до появления золотистой корочки;
3. Промыть овощи. Нарезать соломкой капусту, помидор нарезать полукольцами, огурец нарезать кружочками, а затем порезать их соломкой;
6. Лаваш разрезать на две части (в случае, если лаваш большой);
7. Для соуса потребуется смешать майонез со специями и добавить измельченный зубчик чеснока.
Сборка шаурмы:
1. Нижнюю часть лаваша смазываем соусом;
2. Выкладываем на соус капусту;
3. На капусту выкладываем огурцы;
4. Далее идет слой обжаренного куриного филе;
5. Затем сверху филе поливаем кетчупом и добавляем немного майонезного соуса;
6. Сверху выкладываем слой помидоров;
7. Затем берем пластинку сыра Чеддер и разделяем ее на две части, после чего кладем их поверх помидоров;
8. Сворачиваем шаурму;
9. Поджарить до образования корочки на сковороде (без добавления масла).
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