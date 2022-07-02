Как приготовить вкусную шаурму в домашних условиях: рецепт

Шаурма является довольно популярным стритфудом. Это блюдо также легко можно приготовить самостоятельно, потратив на это примерно час или полтора часа своего времени. Журналисты портала "Комментарии" расскажут читателям, как в домашних условиях быстро и просто приготовить вкусную шаурму.

По вкусу данная шаурма будет отличаться от той, которую можно приобрести в уличных ларьках. Один из ингредиентов, а именно сыр Чеддер, придаст блюду особый вкус.

Ингредиенты:

• Белокочанная или молодая капуста;

• Куриное филе — 700-800г;

• Сыр Чеддер — 8 пластинок;

• Помидоры — 2-3 шт. (больших);

• Огурец — 1шт;

• Лаваш — 4 больших или 8 штук маленьких;

• Кетчуп;

• Специи: итальянские травы, карри, паприка;

Для соуса:

• Майонез — 300 г (средней жирности);

• Чеснок — 1 зубчик;

• Специи: итальянские травы, карри, паприка.

Пошаговый способ приготовления:

1. Куриное филе порезать кубаками, посолить, добавить специи и перемешать;

2. Ображить мясо до появления золотистой корочки;

3. Промыть овощи. Нарезать соломкой капусту, помидор нарезать полукольцами, огурец нарезать кружочками, а затем порезать их соломкой;

6. Лаваш разрезать на две части (в случае, если лаваш большой);

7. Для соуса потребуется смешать майонез со специями и добавить измельченный зубчик чеснока.

Сборка шаурмы:

1. Нижнюю часть лаваша смазываем соусом;

2. Выкладываем на соус капусту;

3. На капусту выкладываем огурцы;

4. Далее идет слой обжаренного куриного филе;

5. Затем сверху филе поливаем кетчупом и добавляем немного майонезного соуса;

6. Сверху выкладываем слой помидоров;

7. Затем берем пластинку сыра Чеддер и разделяем ее на две части, после чего кладем их поверх помидоров;

8. Сворачиваем шаурму;

9. Поджарить до образования корочки на сковороде (без добавления масла).

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