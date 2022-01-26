Как приготовить вкусную аджику дома: рецепт универсального соуса от Татьяны Литвиновой

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Ольга Чародий
Сезон томатов в разгаре, поэтому самое время готовить аджику, которая является одной из самых популярных заготовок на зиму. Этот соус можно добавлять во многие блюда, а готовится он довольно быстро. Ловите быстрый и вкусный рецепт в свою копилку. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить изящную абхазскую аджику, которая смакует чуть ли не с каждым блюдом. Рецептом она поделилась на своем канале в YouTube.
Рецепт - фото из открытых источников
Рецепт аджики
Ингредиенты:
Помидоры – 2,5 кг;
Перец сладкий – 750 г;
Перец острый – 20 г;
Чеснок – 60 г;
Соль – 1,5 ст.л.;
Сахар – 1,5 ст.л.;
Масло – 100 мл;
Кориандр – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
Почистите помидоры от кожуры и отправьте в мясорубку. Затем поставьте перемолотые помидоры варить с рафинированным растительным маслом, пока объем не уменьшится в два раза. Это занимает примерно час.
Тем временем измельчите в мясорубке сладкий и острый перец. И положите их тоже варить на 20 минут.
Измельчите чеснок и отправьте его в кастрюлю.
Когда все ингредиенты будут вариться вместе в кастрюле, добавьте соль, сахар и кориандр.
Важно! Закрывайте готовую аджику в стерилизованных банках.
Напомним, диетологи предупреждают, что употребление некоторых популярных соусов может провоцировать заболевания или обострять уже имеющиеся. В первую очередь о, ограничениях в питании стоит думать людям с высоким холестерином, передает издание Newsyou. Отмечается, что самыми вредными соусами специалисты считают майонез, Тартар, Терияки и Барбекю. Особенно, если они приобретены в магазинах. Такая продукция содержит не только большое количество калорий, а еще и соли, сахара и других добавок. Кроме того, не менее вредным является и соевый соус, в состав которого также входит большое количество соли — порядка 2,75 граммов на столовую ложку. Это практически половина дневной нормы.
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