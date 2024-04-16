logo

BTC/USD

63438.35

ETH/USD

3091.32

LTC/USD

79.13

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Как приготовить тот самый медовик из вашего детства: рецепт
commentss НОВОСТИ Все новости

Как приготовить тот самый медовик из вашего детства: рецепт

Торт медовик - это нежные коржи, пропитанные кремом из сливок и сметаны

сегодня, 10:45
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Сладость детства, запечатленная в слоях меда и сливочного крема, медовик давно завоевал сердца и вкусовые рецепторы. Однако в суете современных кулинарных тенденций многие забывают о классике. Возвращаемся к основам и рассматриваем подробный рецепт классического медовика, который наполнен ароматом прошлого и простотой приготовления.

Как приготовить тот самый медовик из вашего детства: рецепт

Торт медовик: классический рецепт

Ингредиенты:

  • Мед – 200 г

  • Сахар – 200 г

  • Масло сливочное – 200 г

  • Яйца – 3 шт.

  • Мука пшеничная – 600 г (примерно)

  • Сода – 1 ч. л., погасить уксусом

  • Соль – щепотка

Для крема:

  • Сливки (33% жирности) – 500 мл

  • Сахарная пудра – 120 г

  • Сметана (20% жирности) – 200 г

Приготовление:

Тесто: В кастрюле среднего размера смешайте мед, сахар и сливочное масло. Поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая, дождитесь, пока сахар полностью растворится. Снимите с огня и дайте смеси немного остыть.

В остывшую медовую смесь вбейте яйца, добавьте погашенную соду и щепотку соли. Затем, постепенно добавляя муку, замесите мягкое, но не липкое тесто. Тесто должно быть эластичным и легко отходить от рук и стенок посуды.

Разделите тесто на 8-10 равных частей. Каждый кусок раскатайте в тонкий корж, размером с вашу выпекательную форму. Испеките каждый корж в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, примерно 4-5 минут каждый, до золотистого цвета.

Крем: В глубокой миске взбейте сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Добавьте сметану и аккуратно перемешайте до однородной массы.

Сборка торта: На каждый корж нанесите равномерный слой крема. Следите, чтобы крем покрывал корж полностью. Складывайте коржи друг на друга. Верх и бока торта также покройте кремом. Для наилучшего вкуса дайте торту настояться в холодильнике минимум 4 часа, но лучше на всю ночь.

Медовик — это не просто десерт, это путешествие во времени назад к беззаботным детским дням. Сегодня, когда ретро становится новым трендом, медовик может стать украшением любого стола и прекрасным способом побаловать себя и своих близких. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости