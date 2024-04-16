Как приготовить тот самый медовик из вашего детства: рецепт

Сладость детства, запечатленная в слоях меда и сливочного крема, медовик давно завоевал сердца и вкусовые рецепторы. Однако в суете современных кулинарных тенденций многие забывают о классике. Возвращаемся к основам и рассматриваем подробный рецепт классического медовика, который наполнен ароматом прошлого и простотой приготовления.

Торт медовик: классический рецепт

Ингредиенты:

Мед – 200 г

Сахар – 200 г

Масло сливочное – 200 г

Яйца – 3 шт.

Мука пшеничная – 600 г (примерно)

Сода – 1 ч. л., погасить уксусом

Соль – щепотка

Для крема:

Сливки (33% жирности) – 500 мл

Сахарная пудра – 120 г

Сметана (20% жирности) – 200 г

Приготовление:

Тесто: В кастрюле среднего размера смешайте мед, сахар и сливочное масло. Поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая, дождитесь, пока сахар полностью растворится. Снимите с огня и дайте смеси немного остыть.

В остывшую медовую смесь вбейте яйца, добавьте погашенную соду и щепотку соли. Затем, постепенно добавляя муку, замесите мягкое, но не липкое тесто. Тесто должно быть эластичным и легко отходить от рук и стенок посуды.

Разделите тесто на 8-10 равных частей. Каждый кусок раскатайте в тонкий корж, размером с вашу выпекательную форму. Испеките каждый корж в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, примерно 4-5 минут каждый, до золотистого цвета.

Крем: В глубокой миске взбейте сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Добавьте сметану и аккуратно перемешайте до однородной массы.

Сборка торта: На каждый корж нанесите равномерный слой крема. Следите, чтобы крем покрывал корж полностью. Складывайте коржи друг на друга. Верх и бока торта также покройте кремом. Для наилучшего вкуса дайте торту настояться в холодильнике минимум 4 часа, но лучше на всю ночь.

Медовик — это не просто десерт, это путешествие во времени назад к беззаботным детским дням. Сегодня, когда ретро становится новым трендом, медовик может стать украшением любого стола и прекрасным способом побаловать себя и своих близких.