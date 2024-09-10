Как приготовить сидр из яблок дома: магазинный не сравнится

Сидр сегодня популярен не меньше пива, но отличается свежестью вкуса, легкостью и простотой понимания напитка. Сидр способен не только обрадовать вкусовые рецепторы, но и принести определенные пользы для здоровья, благодаря своим натуральным компонентам и свойствам.



Домашний сидр отличается вкусом от магазинного

Портал "Комментарии" рассказывает, как приготовить домашний яблочный сидр, какие сорта яблок выбрать и почему этот напиток стоит внимания.





Что такое сидр и как его готовят

Сидр, напиток, получаемый путём брожения яблок, имеет давнюю историю – первые упоминания о его употреблении встречаются в трудах летописцев еще до нашей эры. Хотя некоторые источники утверждают, что сидр происходит из Германии, Франции или Испании, убедительных доказательств этому нет.

Интересно: существует легенда, что сидр был изобретен королем франков Карлом Великим, который якобы случайно сел на мешок перезрелых яблок, раздавил их и получил этот напиток. Хотя эта история носит сомнительный характер, она придает обаянию легендарному напитку.



Сидр изготовляют не только из яблок, но и из груш и реже из айвы. Яблочный сидр так и называется – сидр, тогда как грушевый известен под названием перри. Сидр из айвы – менее распространенный, но интересный вариант.

Сидр получают путём брожения, как натуральным способом, так и с добавлением дрожжей. Натуральное брожение длится в 2-2,5 раза дольше, а также незначительные изменения в температурном режиме могут привести к порче продукта.

Поэтому предлагаем упростить процесс и приготовить яблочный сидр по быстрому рецепту с дрожжами, не требующий особых знаний и усилий.





Рецепт яблочного сидра, как приготовить дома

Ингредиенты для 3 литров напитка:

Яблоки – 4 кг

Прессованные дрожжи – 6 г

Сахар – 4 ст. л.

Выберите яблоки любых сортов, идеально, если смешать кислые и сладкие в соотношении 1:2. Нарежьте яблоки на кусочки, чтобы они легко проходили в соковыжималке. Полученный сок можно разбавить водой до 3 литров, если он получился слишком густым.

В банке с соком добавьте 4 ст. л. яблочного жмыха, раскрошенные дрожжи и сахар, перемешайте. Накройте банку марлей или хорошо пропускающей воздух тканью и оставьте в темном месте в сутки.

Затем наденьте и закрепите на горлышке банки резиновую перчатку, сделав в ней прокол иглой для выпуска воздуха. В течение 2-3 дней перчатка должна надуться, а затем спуститься и упасть. После этого закройте банку и оставьте в черном месте на 2-3 недели.

После завершения брожения процедите сидр и наслаждайтесь им охлажденным при температуре 7-10 градусов. Хранить такой сидр можно в холодильнике до месяца.





Польза и вред яблочного сидра

Полезные свойства сидра:

Сидр содержит фенольные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Они помогают оградить клетки от повреждения свободными радикалами, замедляя процессы старения. Благодаря природным кислотам и ферментам, сидр способствует улучшению пищеварения и может помочь при некоторых проблемах с желудком. Содержащиеся в яблоках фитонутриенты могут укреплять иммунную систему, защищая организм от различных инфекций.

Сидр может помочь ускорить выведение токсичных веществ из организма и нормализовать обмен веществ, что способствует снижению веса. Как правило, сидр имеет низкий уровень алкоголя (около 4-6%), что делает его менее вредным по сравнению с другими алкогольными напитками при умеренном употреблении.





Вредные свойства сидра:

Несмотря на низкий уровень алкоголя, чрезмерное потребление сидра может привести к алкогольной зависимости и связанным с этим проблемам, таким как нарушение работы печени и сердечно-сосудистой системы. Сидр содержит калории, особенно если к нему добавляется сахар. Это может способствовать набору веса, если употреблять его в больших количествах.

Из-за содержания сахара, особенно в подслащенных вариантах сидра, его употребление может повысить уровень глюкозы в крови, что опасно для людей с диабетом. Как и другие кислые напитки, сидр может повреждать зубную эмаль, способствуя развитию кариеса.





Кому можно и нельзя употреблять сидр

Сидр можно употреблять взрослым, у которых нет проблем со здоровьем, связанных с алкоголем или сахаром. Если употреблять сидр в умеренных количествах, он не нанесет вреда фигуре. Если нет аллергии на яблоки или другие ингредиенты сидра, то его можно безопасно употреблять.

Из-за содержания алкоголя даже в небольших количествах сидр не рекомендован беременным и кормящим младенцам. Из-за наличия алкоголя сидр может ухудшить состояние людей с заболеваниями печени. Из-за содержания сахара сидр может повысить уровень глюкозы в крови, что опасно для людей с диабетом. Кислые напитки могут раздражать желудок и вызывать дискомфорт у людей с язвенной болезнью или гастритом.

Из-за содержания алкоголя сидр не подходит для лиц моложе 18 лет.