Как приготовить нежную шарлотку без яиц: рецепт

В поисках идеального рецепта шарлотки, подходящего как для тех, кто соблюдает пост, так и для сторонников здорового питания, не обязательно ограничиваться традиционными методами. Современные кулинарные тенденции позволяют создавать вкусные и легкие блюда без использования яиц, которые зачастую исключаются из рациона по различным причинам, включая аллергии или диетические ограничения. Представляем вашему вниманию рецепт воздушной шарлотки с яблоками, которая порадует вас своей текстурой и вкусом.

Рецепт вкусной шарлотки с яблоками

Ингредиенты:

Яблоки среднего размера — 4 штуки

Мука пшеничная — 150 г

Сахар — 100 г (можно заменить на стевию или другой подходящий сахарозаменитель)

Разрыхлитель теста — 1 чайная ложка

Ванильный сахар — 1 пакетик (опционально)

Растительное молоко (любое на ваш выбор, например, миндальное или овсяное) — 200 мл

Растительное масло (для формы)

Цедра одного лимона или апельсина (для аромата)

Корица — по вкусу

Подготовка ингредиентов:

1. Яблоки следует тщательно вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими дольками или кубиками. Если яблоки кислые, можно слегка посыпать их сахаром или сахарозаменителем и корицей.

2. В глубокой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар.

3. В другой емкости соединить растительное молоко и лимонную или апельсиновую цедру.

Приготовление:

1. Добавить смесь молока и цедры к сухим ингредиентам и тщательно перемешать до однородности. Тесто должно получиться по консистенции напоминающее густую сметану.

2. Форму для выпечки смазать растительным маслом и выложить на дно слой яблок.

3. Залить яблоки подготовленным тестом и разровнять поверхность.

4. Поставить форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекать около 35-40 минут или до золотистой корочки.

Подача:

Готовую шарлотку можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Она прекрасно сочетается с чаем или кофе и может быть украшена свежими ягодами или небольшим количеством сахарной пудры.

Этот рецепт шарлотки без яиц не только сохраняет классические вкусовые качества любимого многими десерта, но и предлагает альтернативу для тех, кто ищет более легкие и здоровые варианты своих любимых блюд.