Как приготовить нежную шарлотку без яиц: рецепт

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Черновалова Кристина
В поисках идеального рецепта шарлотки, подходящего как для тех, кто соблюдает пост, так и для сторонников здорового питания, не обязательно ограничиваться традиционными методами. Современные кулинарные тенденции позволяют создавать вкусные и легкие блюда без использования яиц, которые зачастую исключаются из рациона по различным причинам, включая аллергии или диетические ограничения. Представляем вашему вниманию рецепт воздушной шарлотки с яблоками, которая порадует вас своей текстурой и вкусом.
Рецепт вкусной шарлотки с яблоками
Ингредиенты:
Яблоки среднего размера — 4 штуки
Мука пшеничная — 150 г
Сахар — 100 г (можно заменить на стевию или другой подходящий сахарозаменитель)
Разрыхлитель теста — 1 чайная ложка
Ванильный сахар — 1 пакетик (опционально)
Растительное молоко (любое на ваш выбор, например, миндальное или овсяное) — 200 мл
Растительное масло (для формы)
Цедра одного лимона или апельсина (для аромата)
Корица — по вкусу
Подготовка ингредиентов:
1. Яблоки следует тщательно вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими дольками или кубиками. Если яблоки кислые, можно слегка посыпать их сахаром или сахарозаменителем и корицей.
2. В глубокой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар.
3. В другой емкости соединить растительное молоко и лимонную или апельсиновую цедру.
Приготовление:
1. Добавить смесь молока и цедры к сухим ингредиентам и тщательно перемешать до однородности. Тесто должно получиться по консистенции напоминающее густую сметану.
2. Форму для выпечки смазать растительным маслом и выложить на дно слой яблок.
3. Залить яблоки подготовленным тестом и разровнять поверхность.
4. Поставить форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекать около 35-40 минут или до золотистой корочки.
Подача:
Готовую шарлотку можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Она прекрасно сочетается с чаем или кофе и может быть украшена свежими ягодами или небольшим количеством сахарной пудры.
Этот рецепт шарлотки без яиц не только сохраняет классические вкусовые качества любимого многими десерта, но и предлагает альтернативу для тех, кто ищет более легкие и здоровые варианты своих любимых блюд.
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