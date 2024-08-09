Как приготовить настоящую солянку мясную: пошаговый рецепт

Солянка мясная — это богатый и ароматный суп. Сочетание мясных продуктов с солеными огурцами и специями создает неповторимый вкус, который невозможно забыть. Этот рецепт солянки мясной основан на классической кулинарной традиции и представляет собой подробную инструкцию для тех, кто хочет приготовить этот знаменитый суп дома.

Солянка мясная рецепт

Ингредиенты:

Бульон мясной (говяжий или свиной) — 2,5 литра

Говядина на кости — 300 г

Свиные ребрышки — 200 г

Копченая колбаса — 150 г

Вареная колбаса — 100 г

Ветчина — 100 г

Соленые огурцы — 3-4 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Паста томатная — 2 ст. л.

Маслины или оливки — 100 г

Каперсы — 1 ст. л.

Лимон — 1 шт.

Сметана — для подачи

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Лавровый лист, перец горошком — для вкуса

Зелень (укроп, петрушка) — для подачи

Подготовка ингредиентов:

Мясо: Говядину и свинину поместите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Удалите пену, уменьшите огонь и варите на медленном огне 1,5-2 часа. После приготовления извлеките мясо, отделите от костей и нарежьте мелкими кусочками. Колбасы и ветчина: Копченую и вареную колбасу, а также ветчину нарежьте тонкими ломтиками или кубиками. Овощи: Лук и морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке.

Приготовление:

В кастрюле разогрейте масло, добавьте лук и морковь, обжаривайте до мягкости. Добавьте томатную пасту и тушите еще 2-3 минуты. В бульон добавьте обжаренные овощи, мясо, колбасы и ветчину. Доведите до кипения. Соленые огурцы нарежьте тонкими полосками или кубиками, добавьте в суп. Варите на медленном огне 20-30 минут. За 5 минут до готовности добавьте маслины, каперсы, лавровый лист и перец горошком. При подаче добавьте в тарелку ломтик лимона, немного сметаны и свежую зелень.

Этот рецепт солянки мясной представляет собой идеальное сочетание мясных вкусов с кисло-солеными нотками огурцов и каперсов, что делает его идеальным выбором для семейного обеда или ужина. Солянка не только вкусна, но и очень питательна, благодаря разнообразию мясных ингредиентов и богатству бульона.