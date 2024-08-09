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Как приготовить настоящую солянку мясную: пошаговый рецепт

Солянка - сытное и ароматное блюдо и, чтобы приготовить его нужно много ингредиентов

сегодня, 10:16
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Черновалова Кристина

Солянка мясная — это богатый и ароматный суп. Сочетание мясных продуктов с солеными огурцами и специями создает неповторимый вкус, который невозможно забыть. Этот рецепт солянки мясной основан на классической кулинарной традиции и представляет собой подробную инструкцию для тех, кто хочет приготовить этот знаменитый суп дома.

Как приготовить настоящую солянку мясную: пошаговый рецепт

Солянка мясная рецепт

Ингредиенты:

  • Бульон мясной (говяжий или свиной) — 2,5 литра

  • Говядина на кости — 300 г

  • Свиные ребрышки — 200 г

  • Копченая колбаса — 150 г

  • Вареная колбаса — 100 г

  • Ветчина — 100 г

  • Соленые огурцы — 3-4 шт.

  • Лук репчатый — 2 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Паста томатная — 2 ст. л.

  • Маслины или оливки — 100 г

  • Каперсы — 1 ст. л.

  • Лимон — 1 шт.

  • Сметана — для подачи

  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

  • Лавровый лист, перец горошком — для вкуса

  • Зелень (укроп, петрушка) — для подачи

Подготовка ингредиентов:

  1. Мясо: Говядину и свинину поместите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Удалите пену, уменьшите огонь и варите на медленном огне 1,5-2 часа. После приготовления извлеките мясо, отделите от костей и нарежьте мелкими кусочками.

  2. Колбасы и ветчина: Копченую и вареную колбасу, а также ветчину нарежьте тонкими ломтиками или кубиками.

  3. Овощи: Лук и морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке.

Приготовление:

  1. В кастрюле разогрейте масло, добавьте лук и морковь, обжаривайте до мягкости. Добавьте томатную пасту и тушите еще 2-3 минуты.

  2. В бульон добавьте обжаренные овощи, мясо, колбасы и ветчину. Доведите до кипения.

  3. Соленые огурцы нарежьте тонкими полосками или кубиками, добавьте в суп. Варите на медленном огне 20-30 минут.

  4. За 5 минут до готовности добавьте маслины, каперсы, лавровый лист и перец горошком.

  5. При подаче добавьте в тарелку ломтик лимона, немного сметаны и свежую зелень.

Этот рецепт солянки мясной представляет собой идеальное сочетание мясных вкусов с кисло-солеными нотками огурцов и каперсов, что делает его идеальным выбором для семейного обеда или ужина. Солянка не только вкусна, но и очень питательна, благодаря разнообразию мясных ингредиентов и богатству бульона.



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