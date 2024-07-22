Как приготовить настоящую котлету по-киевски: классический рецепт

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Черновалова Кристина
Киевская котлета — это не просто блюдо, это кулинарная икона Украины, известная далеко за пределами страны. В своей классической форме она представляет собой нежное куриное филе, наполненное ароматным маслом и обернутое хрустящей золотистой корочкой. Подробный рецепт приготовления котлеты по-киевски, которая может стать украшением любого стола, в материале “Комментариев”.
Котлеты по-киевски: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
Куриное филе: 4 штуки (по 150-200 г каждое)
Сливочное масло: 100 г
Петрушка (нарезанная): 2 столовые ложки
Чеснок (измельченный): 1 зубчик
Лимонный сок: 1 чайная ложка
Панировочные сухари: 100 г
Мука: 50 г
Яйца: 2 штуки
Соль, перец: по вкусу
Подготовка масла:
Сливочное масло оставьте на несколько часов при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.
В мягкое масло добавьте нарезанную петрушку, измельченный чеснок и лимонный сок.
Тщательно перемешайте до однородности и поставьте в холодильник на 1-2 часа.
Подготовка куриного филе:
Каждое куриное филе аккуратно отбейте через пленку до толщины примерно 0,5 см.
На середину каждого филе положите по 1 столовой ложке затвердевшего ароматизированного масла.
Аккуратно заверните филе вокруг масла, формируя котлеты. Края защипните так, чтобы масло в процессе жарки не вытекло.
Панировка и жарка:
Каждую котлету обваляйте в муке, затем окуните во взбитые яйца, и в заключение обваляйте в панировочных сухарях.
В большой сковороде разогрейте масло (растительное или оставшееся сливочное) и обжарьте котлеты с каждой стороны до золотистого цвета.
После жарки котлеты можно довести до готовности в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 10-15 минут.
Подача: Котлету по-киевски традиционно подают горячей, с картофельным пюре или свежими овощами. На разрезе котлеты должно вытекать ароматное масло, делающее блюдо особенно аппетитным.
Таким образом, котлета по-киевски не только вкусно угощение, но и часть украинской культурной идентичности, способная доставить удовольствие и впечатления не только местным жителям, но и гостям страны.
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