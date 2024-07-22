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Как приготовить настоящую котлету по-киевски: классический рецепт

Мы рассказываем, как приготовить Котлеты по-киевски в домашних условиях

сегодня, 12:59
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Черновалова Кристина

Киевская котлета — это не просто блюдо, это кулинарная икона Украины, известная далеко за пределами страны. В своей классической форме она представляет собой нежное куриное филе, наполненное ароматным маслом и обернутое хрустящей золотистой корочкой. Подробный рецепт приготовления котлеты по-киевски, которая может стать украшением любого стола, в материале “Комментариев”. 

Как приготовить настоящую котлету по-киевски: классический рецепт

Котлеты по-киевски: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Куриное филе: 4 штуки (по 150-200 г каждое)

  • Сливочное масло: 100 г

  • Петрушка (нарезанная): 2 столовые ложки

  • Чеснок (измельченный): 1 зубчик

  • Лимонный сок: 1 чайная ложка

  • Панировочные сухари: 100 г

  • Мука: 50 г

  • Яйца: 2 штуки

  • Соль, перец: по вкусу

Подготовка масла:

  1. Сливочное масло оставьте на несколько часов при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.

  2. В мягкое масло добавьте нарезанную петрушку, измельченный чеснок и лимонный сок.

  3. Тщательно перемешайте до однородности и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

Подготовка куриного филе:

  1. Каждое куриное филе аккуратно отбейте через пленку до толщины примерно 0,5 см.

  2. На середину каждого филе положите по 1 столовой ложке затвердевшего ароматизированного масла.

  3. Аккуратно заверните филе вокруг масла, формируя котлеты. Края защипните так, чтобы масло в процессе жарки не вытекло.

Панировка и жарка:

  1. Каждую котлету обваляйте в муке, затем окуните во взбитые яйца, и в заключение обваляйте в панировочных сухарях.

  2. В большой сковороде разогрейте масло (растительное или оставшееся сливочное) и обжарьте котлеты с каждой стороны до золотистого цвета.

  3. После жарки котлеты можно довести до готовности в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 10-15 минут.

Подача: Котлету по-киевски традиционно подают горячей, с картофельным пюре или свежими овощами. На разрезе котлеты должно вытекать ароматное масло, делающее блюдо особенно аппетитным. 

Таким образом, котлета по-киевски не только вкусно угощение, но и часть украинской культурной идентичности, способная доставить удовольствие и впечатления не только местным жителям, но и гостям страны.



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